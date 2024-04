Vuelve la fiesta Children a Hard Rock Ibiza: estas son las fechas y artistas para toda la temporada

Hay una fiesta en Ibiza que se ha convertido en la favorita de los residentes: 'Children of the 80's', que se celebra cada temporada en el Hard Rock Hotel Ibiza.

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, la fiesta retro por excelencia de la isla pitiusa se prepara para aterrizar por séptimo año en el hotel de Platja d'en Bossa. Con una nueva temporada por delante hay 20 fechas confirmadas, cada viernes a partir del 24 de mayo y hasta el 4 de octubre.

El cartel

El cartel de actuaciones en directo contará esta temporada con nombres tan míticos y conocidos del panorama nacional e internacional como Mikel Erentxun, Locomía, Mimi Barber, Barbara Tucker, Londonbeat, Ottawan o Alice Deejay, entre otros artistas todavía por anunciar.

En concreto, la apertura del viernes 24 de mayo correrá este año a cargo de Mikel Erentxun. El cantautor, líder de la antigua banda Duncan Dhu, hará cantar y bailar al público gracias a la interpretación de algunos de sus mayores éxitos como 'A un minuto de ti' o 'Mañana'.

Fiesta Children en el Hard Rock Ibiza / Hard Rock

Además, como otros años, también habrá otras actuaciones que correrán a cargo de los dj Dreamteam Megamix y La Movida Ibiza; entre otros.

'Children of the 80's' arrancó en Hard Rock Hotel Ibiza en 2015 a través de The Night League y logró una rápida notoriedad como uno de los eventos veraniegos más destacados de Ibiza, especialmente entre los entusiastas de la música de los 80 y los 90.

Un año más, el evento trae la mejor música de la época cada viernes a partir del 24 de mayo desde las 19 horas hasta la medianoche.