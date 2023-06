'Soldados del amor', 'Soy yo', 'Desesperada', 'Con solo una mirada', 'Voy a mil', 'No controles'... son solo algunos de las decenas de éxitos que Marta Sánchez ha cosechado a lo largo de su extensa carrera, que comenzó con Olé Olé en los primeros 80. La cantante madrileña, asidua de la isla, vuelve a Ibiza este viernes para el concierto del ciclo 'Children of the 80's', con apertura de puertas a las 19 horas en el Hard Rock Hotel de Platja d'en Bossa. Estará acompañada, como es habitual, por los dj's de Dream Team y La Movida Ibiza.

La casualidad, o no, ha hecho que su nuevo concierto en la isla coincida con la celebración del Ibiza Pride, del que Marta Sánchez fue pregonera en 2016. Ese año en el puerto de Vila la artista reclamó en su discurso "libertad absoluta para amarse como a cada uno le dé la gana".

Marta Sánchez, que el 8 de mayo cumplió 57 años, se vio envuelta precisamente el mes pasado en una polémica por su interpretación del himno de España en la final de la Copa del Rey de Fútbol, que fue silbado por parte de los seguidores de Osasuna.

Unos pitidos que en realidad iban dirigidos más a la canción que a ella y a los que ahora la artista quiso quitar hierro. La intérprete aseguró a Europa Press que "aunque en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, hubo más aplausos que pitidos". "Fue un honor cantar en la Copa del Rey y el Rey Felipe VI estuvo muy amable y cariñoso", explicó.

A pesar de estos abucheos por una parte de la afición navarra, confesó que está orgullosa de haber podido interpretar el himno de España que compuso en el año 2017: "¿Qué mejor sitio que la Copa del Rey para cantar mi himno? Es algo que me encanta hacer y que me siento muy orgullosa de haber hecho. Creo que es muy bonito, me siento muy española y me gusta cantarlo, y más si le he puesto música y letra".

Apoyo a Alejandro Sanz

Por otra parte, también ha salido a la palestra para apoyar a su amigo Alejandro Sanz, que ha publicado a través de sus redes sociales que se encuentra en un momento de ánimo delicado. "Yo también he tenido mis baches en la vida y en la carrera. En el día a día no todo es oro lo que reluce", ha confesado la intérprete. "Hay que ser muy valiente y él lo ha sido para sincerarse y desahogarse, sobre todo para contárselo a sus fans", ha valorado. Y es que ella ha atravesado situaciones parecidas: "Yo también he tenido ganas de desaparecer".

La cantante ha explicado cómo se ha enfrentado a esas situaciones: "En mi caso era peor quedarme en casa. El trabajo me ha salvado muchas veces. De la muerte de mi hermana, de la muerte de mi padre, de alguna ruptura importante... y yo me he refugiado siempre en la música. Además, mi madre me dijo un día, 'cuando te sientas mal y triste, aférrate a tu música'".

A pesar de que asegura que no ha hablado con Alejandro Sanz tras las últimas noticias, mantienen una buena relación y tiene claro que se apoyará en el arte: "El amor que él siente por la música será siempre el flotador de su vida, aparte de sus hijos y los amigos que tiene y el público que está siempre a su lado".