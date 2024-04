El cuento de una 'pastoreta' para conocer la Ibiza de antes

Cultura. La autora Sílvia Torres y el ilustrador Antoni Marí ‘Tirurit’ presentan el viernes su nuevo libro ‘Sa pastoreta Pepeta i s’ovella perduda’ (Balàfia Postals, 2024). A través de la historia de una niña pequeña que ejerce de pastora, los más mayores podrán reencontrarse con una Ibiza que ya no existe y con vocabulario dialectal que las nuevas generaciones ignoran. Los pequeños conocerán más sobre sus raíces.

La literatura infantil no tiene edad. ‘Sa pastoreta Pepeta i s’ovella perduda’ (Balàfia Postals, 2024), la última obra escrita por Sílvia Torres Bonet e ilustrada por Antoni Marí Tirurit, es apta para todos los públicos. A través de la historia de una niña pequeña que ejerce de pastora, los más mayores podrán reencontrarse con una Ibiza que ya no existe y con vocabulario dialectal que las nuevas generaciones ignoran.

Versión original de la ilustración escogida para la portada del libro. / ORIGINAL DE ANTONI MARÍ 'TIRURIT'

A su vez, los más pequeños podrán conocer sobre sus raíces y el público en su conjunto podrá comprobar los cambios que ha sufrido el modo de vida de la isla en muy poco tiempo. En siete décadas o menos. Presentarán la obra este viernes a las 19.30 horas en Sa Nostra Sala.

En prácticamente todas las historias publicadas conjuntamente por ambos artistas, los protagonistas están en la etapa de la infancia o, sin ser personajes principales, los niños y niñas tienen un peso destacado.

En ‘Sa pastoreta Pepeta i s’ovella perduda’ (el cuento y las ilustraciones se hicieron en 2012, pero ven ahora la luz), la joven protagonista tiene una gran capacidad de imaginación y por las noches ella y sus hermanos suelen contarse historias de miedo. No es raro, entonces, que al día siguiente tenga sueño. En una ocasión se quedó dormida de día y las ovejas se escaparon. Al despertarse y darse cuenta de ello, enseguida, con el susto encima, avisó en casa y comenzaron a buscarlas. «Finalmente aparecen todas menos una, y hasta aquí puedo leer», explica Torres mientras muestra un ejemplar del libro.

Libros escritos por Sílvia Torres Bonet e ilustrados por Antoni Marí 'Tirurit'. / DI

Historia de Ibiza en las manos

«Cuando un abuelo coge el cuento, no solo coge un cuento infantil, sino una historia que él ya ha vivido. Puede ser que el lector no fuese pastor, pero ha tenido cerca a alguien que sí que lo era. Si hablamos de la gente de 70 u 80 años, pocos hay que de pequeños no hayan tenido contacto con pastores», señala la autora, que en ningún caso presenta la vida de pastor en aquella otra Ibiza desde la nostalgia o la romantización: «Era una vida dura para los niños también, porque no todos ejercían de pastor en su casa. A veces era en casa de otra persona y se quedaban allí a dormir». Al mismo tiempo, Pepeta no iba a la escuela y el día a día era más difícil que ahora.

Boceto con y sin color de una de las ilustraciones del libro. / ORIGINAL DE ANTONI MARÍ 'TIRURIT'

Por otra parte, Sílvia Torres valora que, en términos generales, «los niños eran más libres»: «Tenían más tiempo y libertad para jugar y crear. Ahora tienen una vida muy dirigida, no hacen nada que no esté bajo supervisión de los padres, monitores o maestros. Están controlados todo el día».

No idealiza ni aquella Ibiza ni la de ahora, simplemente plantea que ambas tienen su cara A y B. «Para mí, este libro es un homenaje a todas las pastoretes. A esta en concreto la quiero mucho porque la historia es de mi madre». «A sa meua mare, na Pepeta, per donar-me sa vida, sa història i ses paraules», plasma en los agradecimientos al comienzo del libro.

De hecho, a las historias escritas por Torres e ilustradas por Tirurit (son matrimonio y ambos se dedican a la docencia) les une principalmente un aspecto: todas tienen como punto de partida una anécdota que les ha explicado alguien de su familia, por lo que en este cuento hay mucho de ambos. «Estar a mi lado es un peligro, porque, en función de lo que me expliques, no sabes si acabarás transformado en un personaje de cuento», bromea ella.

Pepeta, además de ser pastorcilla, tiene una relación de amistad con sus ovejas. / ORIGINAL DE ANTONI MARÍ 'TIRURIT'

«Con nuestros cuentos, lo que hacemos como maestros es mucha pedagogía. Vemos que la gente, debido al ajetreo y el estrés, no tiene tiempo de sentarse, estar con sus hijos y nietos, disfrutar de la vida, hablar, explicar cuentos, tampoco de plantearse las cosas», lamenta Marí.

«Sustitución lingüística»

Durante la entrevista también hacen referencia a la emergencia lingüística: «Es necesario hacer esto, es una cuestión de supervivencia lingüística, cultural. Es una manera de decir que estamos aquí, que existimos. Que, dentro de este mundo a veces globalizado, existimos y podemos aportar. Con las vivencias que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, podemos hacer que este mundo ahora sea mejor», en palabras del ilustrador. Torres apunta que estos cuentos pueden ser un grano de arena «para intentar evitar el proceso de sustitución lingüística brutal que estamos viviendo en Ibiza».

En cada página hay palabras o expresiones en negrita propias del catalán de Ibiza y al final hay un diccionario dialectal con la explicación pertinente. Guardar el bestiar, xinxa, tapall, a trenc d’alba, estar amb uns ulls com una olibassa o fer una eixida son algunos ejemplos. Torres explica que, al contar cuentos a los pequeños, se evidencia que no entienden muchas de estas palabras. Así, incluir este pequeño diccionario dialectal es una forma de expandir el conocimiento de dicho vocabulario. De hecho, el cuento como tal (no la propuesta didáctica que incluye el libro, al final) está escrito en el catalán dialectal de Ibiza.

A Tirurit le gusta darle toques humanos a las ovejas (o a los animales que aparecen en otros cuentos); personificarlos. Primero hace bocetos con lápiz y luego los pasa a tinta, antes de añadir el color. Ha utilizado, por ejemplo, tinta china y acrílico, así como «unos toquecitos con ceras». «Siempre uso figuras muy básicas, porque las imágenes deben ser accesibles para los niños, que leen mucho por la vista. Tienen que ser cosas muy esquemáticas, de manera que, sin saber leer, puedas crear la historia a partir de las imágenes. Esto los niños lo hacen mucho», indica.

Los autores agradecen el trabajo de la editora, Neus Escandell, del maquetador y diseñador Pedro A. Ortega, y del músico Juan Francisco Ballesteros por transcribir a partitura la canción ‘Quan jo era petitet’ de autor desconocido, pero que transmitió a Sílvia su abuela Eulària Juan Guasch, que se incluye en la parte didáctica.

Al mismo tiempo, Torres anuncia que tiene un cuento escrito (de título aún no confirmado) sobre el personaje Toniet [protagonista de las obras, también elaboradas por ambos, ‘Ses aventures d’en Toniet’ y ‘En Toniet i es catxalot. Una aventura a Portinatx’] en su camino hacia Portmany. Este cuento no parte de una anécdota que le hayan explicado a la autora, sino que ha creado ella misma la trama.

De ‘Sa pagesa i ses gallines’, que ya se ha agotado, saldrá una nueva edición con una versión ampliada. «Y tanto Toniet como Pastoreta seguramente tendrán nuevas historias», avanzan.

