Sequía en Ibiza: El Govern inyectará agua desalada en la balsa de sa Rota para rebajar su salinidad

La dirección general de Recursos Hídricos, perteneciente a la conselleria balear del Mar y del Ciclo del Agua, ha otorgado dos concesiones para optimizar los recursos hídricos destinados a la agricultura en Formentera y Ibiza. Se trata de «soluciones específicas para enfrentar los desafíos de disponibilidad y calidad del agua en cada una de las islas», señala el Govern en una nota de prensa.

En Ibiza, la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio natural ha recibido una concesión para inyectar (durante los meses de invierno) en la balsa de riego de sa Rota 87.000 metros cúbicos de agua producidos en la planta desaladora de Santa Eulària (IDAM). El propósito es que la balsa —situada en las cercanías de Santa Eulària, fue construida en el año 1995 y está parada desde el año 2000— al fin pueda abastecer de agua a los cultivos de la zona, lo cual no puede hacer en estos momentos porque el agua depurada que se vierte allí llega muy salinizada debido a la intrusión de agua marina en el alcantarillado, salinidad que la depuradora no puede eliminar. Y al tener tan alto nivel de sal no puede ser usada para el riego agrícola (mataría las plantas), un problema que no ha sido resuelto en los casi 30 años que ya tiene esa instalación pese a las millonarias cantidades invertidas para intentar solucionarlo. La idea del Govern consiste en mezclar el agua depurada de la balsa con agua desalada de la potabilizadora para intentar rebajar así su salinidad y hacerla viable para el cultivo.

Reducir la salinización

«La utilización de agua desalada se entiende como una solución temporal hasta que las actuaciones conjuntas del Ayuntamiento y Abaqua, junto con la colaboración de todos los usuarios, permitan reducir la salinización de agua que llega al sistema de saneamiento y depuración», indican desde el Govern.

Adicionalmente, a la vista de la situación de sequía de la isla y en un esfuerzo para abordar las necesidades de riego, la dirección general ha autorizado un suministro urgente y provisional de 2.000 m³/día de agua procedente tanto de la EDAR como de la IDAM de Santa Eulària. Este suministro temporal, concedido por un periodo de dos meses, «garantiza que la agricultura en Ibiza pueda continuar sin interrupciones mientras se finalizan los aspectos de la concesión definitiva».

La implementación de esta concesión se basa en un informe favorable emitido por Abaqua en el que destaca que es viable y no compromete el abastecimiento a los cascos urbanos. Supone la puesta en marcha de una infraestructura «esencial para la isla, al abordar problemas críticos como la escasez de agua y la salinidad del agua y el suelo», señalan desde el Ejecutivo balear.

Para Formentera

Por otra parte, para la Comunidad de Regantes de Formentera, se ha aprobado el uso de 263.696 m³ anuales de aguas depuradas, provenientes directamente del efluente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Estas aguas serán empleadas específicamente en las parcelas agrícolas administradas por la Comunidad de Regantes. El suministro está destinado a apoyar a las operaciones de riego agrícola en la isla, contribuyendo directamente a las prácticas de cultivo locales.

La concesión se ha otorgado con un plazo inicial de diez años y la posibilidad de solicitar una prórroga después de este periodo inicial, subrayando el compromiso de la dirección general de Recursos Hídricos con el apoyo a la agricultura en la isla: «Recursos Hídricos establece un precedente para una gestión hídrica innovadora y responsable, impulsando un método eficaz para combatir los problemas de salinización, garantizando así la viabilidad a largo plazo de la agricultura local», señala el Govern balear.