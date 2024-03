Negativos los últimos análisis del niño de Ibiza de apenas dos años que dio positivo en cocaína y ketamina

La defensa legal de los padres del niño ibicenco que a finales del pasado mes de octubre, cuando apenas contaba con un año y diez meses de vida, dio positivo en cocaína y ketamina después de ser operado de urgencia de apendicitis en el hospital mallorquín de Son Espases, anuncian medidas legales contra la conselleria balear de Salud y el Consell de Ibiza.

El abogado que representa a los padres, Daniel Molina, con despacho en Madrid, explica, y aporta la documentación correspondiente, que los facultativos no le hicieron sólo un análisis al menor cuando estaba ingresado; de hecho le hicieron al menos cuatro, y los dos últimos dieron como resultado negativo en las dos sustancias estupefacientes.

Como consecuencia de los primeros análisis con resultado positivo en ambas drogas, las administraciones responsables de la tutela de niños en situaciones de emergencia, en este caso el Consell de Ibiza, retiraron de inmediato la custodia del niño a los padres. Y hasta la fecha. «No entiendo por qué no han querido ver los últimos informes. Es una mala praxis de la Administración que ha provocado indefensión» a sus representados, apunta el letrado.

La cronología

El relato de los hechos es el siguiente. El niño ingresó el 13 de octubre del año pasado en Urgencias del Hospital Can Misses con dolores abdominales. Los médicos que le auscultaron le explican a los padres que no hay ningún problema, que se pueden ir a casa. Como los dolores no remitían, ingresó en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, el 26 de ese mismo mes. Tres días más tarde, el 29, lo trasladan de urgencia a Son Espases, donde es operado de urgencia de una apendicitis aguda. Durante estos cuatro días, el menor permanece ingresado en centros hospitalarios, resalta el abogado.

El día 30 el niño es sometido a dos análisis debido a que, según informó en su momento el Cuerpo Nacional de Policía y posteriormente un portavoz de la conselleria de Salud (también consta en los expedientes de Bienestar Social y Familia del Consell), los padres, a preguntas de los facultativos, reconocieron que eran consumidores habituales de drogas. Este extremo es negado de manera tajante por su abogado, quien asegura que los padres dejaron las drogas «en cuanto supieron que ella esta embarazada» del niño.

Sobre esta circunstancia pivota toda la polémica, porque al no atender al resultado de los análisis que dieron negativo en las mencionadas drogas, según el abogado, y teniendo en cuenta esta supuesta declaración, para los responsables públicos de la seguridad del niño está claro: el 31 de octubre le derivaron al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y, una vez en Ibiza, el niño quedó bajo la tutela del Consell.

El primer análisis del 30 de octubre en Son Espases se le hizo al niño a las 18.41 horas. Fue un ‘cribado básico en suero de cocaína mediante inmunoensayo’. El resultado, negativo.

Apenas cinco horas después, a las 22.37 horas, se llevó a cabo el segundo, en este caso de orina. Negativo en cannabis y opiáceos y positivo en cocaína. Incluye un ‘cribado toxicológico ampliado en orina mediante GCMS’. En cocaína y metabolitos (benzoilecgonina y ecgoninametilester), positivo. En ketamina (metabollito dehidronorketamina), positivo.

Cinco días en hospitales

El abogado insiste en que el niño llevaba ya cinco días sin sus padres, en centros sanitarios. Y recuerda que fue sometido a una intervención quirúrgica horas antes, para la que le aplicaron anestesia «y se supone que otros medicamentos, porque nos han negado el acceso tanto a su historial médico como al farmacológico de esos días», critica.

El 31 de octubre vuelven los análisis, en esta ocasión a las 9.34 horas. Vuelve a dar positivo en orina pero confirman que en cuanto a la cocaína, la prueba queda anulada «por la administración terapéutica de morfina» al niño. También da negativo en ketamina.

Se analiza en esta ocasión pelo del menor y se detectan restos de cocaína, pero en cantidades mínimas. Hasta el punto que el informe del laboratorio de Son Espases indica: «Interpretación: resultados analíticos compatibles con exposición ambiental a cocaína en todo el proceso analizado (tres meses)».

Al respecto, y al quedar descartado el consumo, accidental o no, el abogado dice no entender «de dónde se sacan ese término de exposición ambiental» del menor a la cocaína y se pregunta: «¿Acaso mis defendidos, los padres del niño, son traficantes? Es evidente que este caso trata sobre un falso positivo, pero el calvario que han pasado los padres es tremendo».

Finalmente, el 1 de noviembre a las 12.43 horas se somete al niño a un último examen por parte del Laboratorio de análisis clínicos/hematología de Son Espases. También en orina. El resultado es negativo pero sigue habiendo restos: «Concentración de metabolitos de cocaína detectada, inferior al punto de corte de positividad de 150 ng/ml», apunta el resultado.

El abogado acusa a Salud y al Consell de haber ocultado información a los padres, de falta de colaboración e incluso de obstrucción «al no facilitar dichas pruebas a mis clientes». También asegura que desde la conselleria insular de Bienestar Social han «coaccionado a los padres». ¿Cómo? «Les amenazaban con cohibir las visitas al menor e incluso con internarle en un centro si no aceptaban firmar un documento que indicaba que estaban de acuerdo con toda la tramitación», denuncia.

El Consell y la conselleria

Desde el Consell indican que «los procesos en los que se toman medidas de protección de los menores tienen la posibilidad de ser recurridos», y que en este caso, «las afirmaciones referidas [por este diario en relación al abogado de los padres] son cuestiones de parte que la defensa ha incluido en el proceso».

Y añade la institución: «Obviamente, el servicio de Menores del Consell expondrá las medidas tomadas y la justificación de cada una de ellas. Deberá ser el juez quien emita un veredicto a los efectos oportunos».

Por su parte, desde la conselleria de Salud niegan que negaran información a los padres, «cualquier paciente o tutor puede pedir en Admisión el historial médico». Incluso «el abogado puede solicitar» esa información «en representación de los padres».

Además, apuntan que el 13 de noviembre, la Policía Judicial solicitó el historial clínico completo del niño y que se le facilita «esa misma mañana».

Este asunto, reconocen desde la conselleria después de hablar con Atención al Usuario y sus servicios jurídicos, es «complejo a nivel jurídico», y que, como es obvio en el caso de un menor, no pueden facilitar información sobre su estancia en el hospital mallorquín de Son Espases.

En cuanto a la situación de los padres con respecto al niño, el abogado explica que pueden visitarlo una vez a la semana gracias a una resolución del Juzgado de Primera Instancia Número 2 desde noviembre. Y que esta semana mantuvieron una nueva reunión con Servicios Sociales del Consell.

«Les han dicho que se quedan por ahora con el niño y, como en anteriores ocasiones, les han dado la posibilidad de que reconozcan que son consumidores y que ellos han actuado bien. Es una coacción de manual», critica.

Suscríbete para seguir leyendo