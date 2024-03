Fallece en Ibiza el médico Arturo Ramos a los 88 años

Arturo Ramos, al que gustaba definirse como "médico de pueblo", falleció ayer en Ibiza tras una larga enfermedad. Ramos (Palencia, 1936-Ibiza, 2024) había cumplido los 88 años en enero y se mostraba aún con ganas de hacer cosas en un reportaje que le dedicó Diario de Ibiza en el sulmeneto Dominical, en el que revivía la Ibiza que conoció y las andanzas y anécdotas de casi cuatro décadas de profesión en la isla.

Ramos era un médico muy conocido y querido en la isla, sobre todo en Sant Antoni, donde instaló su consulta, tanto que en ese reportaje rememoraba que tuvo que dejar de ir a bodas, bautizos y comuniones porque le invitaban a todos y no le dejaba tiempo para lo demás.

Arturo Ramos llegó a la isla el 1 de septiembre de 1963 mientras cumplía el servicio militar. Como universitario fue destinado a la isla como alférez médico, aunque confesaba que nunca tuvo vocación militar. Ejerció de médico militar durante un mes en Ibiza y luego le destinaron a Sant Antoni.

Destacaba que se enamoró de Ibiza a primera vista, desde que desembarcó en el puerto y se quedó prendado de las vistas de Dalt Vila bajo un cielo limpio: 'Esto es el paraíso terrenal", aseguraba en esa última entrevista que pensó. En ella decía que lo que le enamoró fue "la luz de la isla".

También se enamoró de Sant Antoni nada más llegar: "Un pueblo de pescadores de casas bajitas, con una bahía que prácticamente lamía los edificios. La gente era encantadora y siempre me sentí muy acogido en Sant Antoni".

Recuerdos de Sant Antoni

Esos recuerdos del pueblo, con unos turistas que regresaban casa año y que se convertían en parte del paisanaje, se fueron al traste años después con la transformación que vivió el núcleo de Sant Antoni: "Realmente me echaron. Vivía en el centro y no era nada agradable bajar a la calle y encontrarte con un señor y no saber si tenías que atenderle porque necesitaba ayuda o simplemente estaba ebrio perdido". Por lo que finalmente se instaló junto a su esposa, Tomasa García Vanrell y su hija Eva, en las afueras del pueblo. Después se mudó a Sant Agustí, donde vivió muchos años, y, finalmente a Vila, tras su jubilación.

A lo largo de todos esos años de visitas médicas y vida social acumuló una gran cantidad de amigos, ya que por sus consultas pasaron varias generaciones de ibicencos, pero también atendió a famosos de vacaciones en la isla, como la cantante Mari Trini, el ministró Íñigo Cavero, la baronesa Thissen, el piuntor Elmyr de Hory o el abuelo del Rey, Juan de Borbón.

Desde su jubilación, hace 20 años, había cultivado su gusto por la cultura, era un lector impenitente y acumulaba en casa una colección de obras de arte que había alimentado a lo largo de su vida.

Ramos obtuvo dos premios a lo largo de su vida, el premio Tanit en 2006 y el Portmany, como reconocimiento del pueblo en el que tanto trabajó, en 2011. Pero, según aseguraba, se llevó sobre todo el premio del cariño de la gente: "La mayor satisfacción como médico es que alguien te dé las gracias. No necesitas más regalos, con esto es suficiente".