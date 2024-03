Vecinos, comerciantes, el Casino des Moll e incluso la Iglesia piden la gestión del Martillo del puerto de Ibiza

La Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza, la Asociación de Comerciantes de la Marina, la Asociación de Vecinos del Barrio de la Marina, la Parroquia de San Salvador (Sant Elm) y la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Puerto de Ibiza, han presentado alegaciones al Plan Especial del puerto de la capital, que se encuentra en tramitación después de haber sido aprobado inicialmente tanto por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria como por el Ayuntamiento.

En el texto remitido al organismo portuario aprovechando el periodo de exposición pública del plan, estos colectivos piden que se "permita para ellas la utilización total o parcial del edificio del Martillo, para que pueda tener un uso social y cultura". Este edificio entró en el concurso para adjudicar la gestión de los puntos de amarre situados entre el Martillo y el viejo Muro, que ganó la empresa Igy Marina.

El puerto de Ibiza desde la muralla. / César Navarro

También reclaman "que se introduzca la definición de un nuevo uso sociocultural dentro de los permitidos" en este espacio, "o se incluya dentro de la categoría ya creada más conveniente".

Ignacio del Río, su responsable, explicó a Diario de Ibiza en una entrevista publicada el pasado 10 de marzo que se habían reunido con vecinos y comerciantes de la Marina y que les trasladaron que su idea sobre este edificio: "Queremos su consenso para habilitar un espacio abierto donde cualquiera pueda entrar. Tal vez montar una isla central [en el Martillo] donde puedas tomar un café... Que sea para los ciudadanos. No queremos poner una puerta o hacer un club exclusivo. No tiene sentido. Hay que dinamizar esa zona, mejorar. La asociación entendió que no somos una competencia. La idea es no tener esa zona tan abandonada", apuntó.

Los colectivos vecinales y de comerciantes del puerto de Vila también reclaman a la Autoridad Portuaria en sus alegaciones que "de forma general se reconozca la influencia de estas en la zona portuaria, otorgándoles un estatus especial", aunque no indican de qué tipo.

Estas entidades explican que han "desgranado" en sus alegaciones "las dificultades de llevar a cabo su labor en un barrio con una historia, un atractivo y una personalidad incuestionables, pero también con unos inconvenientes como son la falta de espacios e instalaciones públicas, así como de acceso y estacionamiento".

El presidente del Casino des Moll, Joan Marí Ferrer, agradece en el comunicado "a los representantes de estas entidades su ánimo de participar en esta iniciativa. "Todos han expresado su voluntad de seguir colaborando de ahora en adelante de forma coordinada en beneficio del barrio de la Marina, y de las necesidades de sus vecinos", añade.