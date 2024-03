Ignacio del Río, responsable de Igy, gestora de la marina de los andenes del puerto de Ibiza: "No venimos a hacer el agosto. Venimos para quedarnos"

Vienen con la idea de quedarse. "No somos de los que se aprovechan de Ibiza seis meses y adiós, nuestro compromiso es serio y a largo plazo". Ignacio del Río (Madrid, 1978), es director de Activos de Ocean Capital Partners, que tiene el 51% de Igy Gestora Marinas, creada para gestionar los amarres de grandes yates en el corazón de la ciudad, entre el Martillo y el viejo Muro. El resto del accionariado se lo reparten Grupo Empresas Matutes (25,5%) y el socio americano especializado en el sector, Igy (23,5%). Acude a la entrevista a la sede de Diario de Ibiza junto a Juan Vicente Roselló, exgerente de Es Nàutic Sant Antoni (al que, como todos sus conocidos, llama Juanvi) y que será su delegado en las Pitiüses.

"No venimos a hacer el agosto. Venimos para quedarnos" / César Navarro

Parece que ya pueden operar con tranquilidad después de una ocupación temporal desde 2022. Pero sin poder ofrecer esos estándares de calidad de otras marinas.

Totalmente de acuerdo. Para nosotros fue un reto porque caracterizamos nuestras marinas por unos servicios al cliente de calidad, basados sobre todo en el medio ambiente a nivel de suministro eléctrico, que el año pasado no pudimos afrontar. Tenemos un referente mundial de calidad en nuestro socio americano estratégico en España, Igy. Han sido unos años muy difíciles pero estamos contentos porque creo que al final pudimos dar a conocer lo que queremos hacer. Aunque lo bonito empieza ahora.

No sé si Ibiza es diferente hasta en esto, con situaciones poco convencionales como gestionar con una ocupación temporal algo que iba a ser de alto nivel....

Es verdad que...

No sé si la diferente es la Autoridad Portuaria (APB)...

La autorización temporal es una figura que existe en la Ley de Puertos. Entiendo que la APB lo ha hecho con toda su buena intención y les estamos agradecidos. Pero es verdad que no es lo que queríamos ni ellos ni nosotros porque hemos estado con muchas cosas en precario. Pero sobre todo porque no hemos podido desarrollar algo en lo que somos especialistas: la integración del puerto y la ciudad. Hacer cosas para la ciudad todo el año, no sólo durante el verano. Nuestra idea ahora es analizar qué nos da tiempo a hacer. Es verdad que la concesión [definitiva, por ocho años y cinco meses] ha llegado ahora en marzo y hemos perdido mucho tiempo. Tenemos que presentar el proyecto constructivo para que lo apruebe la APB y veo complicado que podamos empezar las obras en verano, cuando no nos lo planteamos porque Eivissa no se lo pude permitir en pleno auge de la temporada.

Están abocados a operar bajo mínimos un verano más.

Vamos a intentar solucionar varios temas urgentes, como el del suministro eléctrico y el de los duques de Alba, que son nuestras prioridades (también las oficinas), y veremos qué podemos hacer con las zonas de agua, con los amarres y demás. Que no afectan a la ciudad. Pero seguimos dependiendo de que nos aprueben el proyecto constructivo, que se definan. Sabemos que la APB tiene la voluntad de mirarlo rápido y entendemos también que llevará su tiempo y que habrá que hacer alguna subsanación.

Me cita los duques de Alba junto al muro...

Forman parte de la concesión. Tenemos que cederle esos muelles a la APB durante 50 días al año [para el amarre de cruceros] y nosotros encantados. El resto del tiempo, ahí irán dos barcos grandes de 120 y de hasta 150 metros de eslora. Es una parte importante de la concesión.

Creo que tienen permiso para barcos a partir de 40 metros si son transeúntes y desde 20 metros si son de base.

Correcto. Base son a partir de los seis meses [de estancia].

¿Cuántos puntos de amarre gestionarán?

En el [muelle del] Martillo entre 12 y 16 amarres y en el resto: dos en los duque de Alba y otros diez en el otro muelle [desde el Martillo hasta el viejo Muro]. En total, entre 5 y 28 amarres.

Me hablaba de integrar el puerto y la ciudad, una de los grandes objetivos desde hace años. ¿Cómo lo harán en la Marina, que queda prácticamente vacía en invierno?

Es una magnífica pregunta. Creo en esa integración. Entendemos que este proyecto funcionará si el barrio de la Marina y sus comerciantes y vecinos nos apoyan y se suben al carro. Ya nos hemos reunido con ellos gracias a la APB, a través de Ignacio Revilla [su delgado en las Pitiüses], y les planteamos nuestros proyectos. Juanvi ya le ha enviado a la APB el calendario de eventos que ideamos para este año, desde traer regatas para animar esta parte de la ciudad... Siempre fuera del verano.

No creo que la zona se pueda animar mucho más en verano...

[Risas] Desde luego. Es complicado. Estamos hablando de la temporada baja para estos eventos, con la asociación, a la que les hemos trasladado que estamos a su disposición. Y una parte muy importante es la concienciación medioambiental, para lo que haremos una serie de jornadas al aire libre en el Martillo, que es una especie de cine abierto, como apuntó el otro día Juanvi, que puede ser muy bonito.

¿Con qué objetivo?

Queremos concienciar a nuestros clientes, capitanes y tripulaciones de que están en un sitio muy especial por la posidonia. Tenemos que tener mucho cuidado, debemos cuidarla, y les daremos acceso a las herramientas que ofrece el Govern para que sepan dónde pueden fondear para no dañarla. Pero sobre todo queremos que sean conscientes de que no es una simple planta; es un activo de todas las islas que permite que tengamos estas aguas tan cristalinas y que hace una función brutal de depuración del dióxido de carbono. ¡Y encima tiene 1.400 especies diferentes! Tenemos procedimientos muy estandarizados para respetar el entorno pero en cada región nos gusta focalizarlos en sus necesidades. Y aprovecho para introducir a Juanvi [Roselló], que es nuestra gran apuesta local. Será nuestro gerente y da la casualidad de que fue vecino de la zona...

¿Casualidad? Seguro que ya lo sabían...

[Ríen los dos]. Ha coincidido todo. Estamos buscando un enfoque muy local porque creemos que es lo que funcionará. Por eso cuando hablamos de integración del puerto y la ciudad hablamos de hacer cosas para la ciudad, con vecinos y comerciantes. Que vean que si traemos clientes es bueno para ellos y que si nos dan servicios, podremos traer a más. Además está el tema de la formación y el empleo, potenciar la empleabilidad local. Sabemos que es difícil por la insularidad...

Y el precio de la vivienda.

Cierto. Siempre que vamos a una zona nos gusta diferenciar los tres impactos: el económico, dinamizando la zona; el social y medioambiental y el de empleabilidad. Que la ciudad se dé cuenta de que si llega una nueva compañía se crearán nuevos puestos de trabajo, y cualificados. Muy tecnificados. Y en otras marinas arrastramos a muchas industrias que dan servicios.

¿Tienen idea del impacto económico que generarán en la zona?

Es difícil contabilizarlo. Pero los estudios dicen que un barco de unos cien metros de eslora tiene un impacto aproximado de seis millones [al año], de los cuales entre el 20 y el 30% son directos para la ciudad por el mantenimiento, los servicios adicionales... En este punto, y sobre los servicios que nos pueden solicitar, creemos que Eivissa tiene grandes compañías y agencias de consignación y seguiremos confiando en ellos. No entraremos ahí porque creemos que tenemos poco que aportar con respecto a ellos.

¿Qué tienen previsto en el Martillo? Había recelos en la Marina por una posible competencia...

En la reunión con los vecinos y comerciantes salió este tema y les explicamos que nuestra propuesta es completamente abierta a todos. Queremos su consenso para habilitar un espacio abierto donde cualquiera pueda entrar. Tal vez montar una isla central [en el Martillo] donde puedas tomar un café... Que sea para los ciudadanos. No queremos poner una puerta o hacer un club exclusivo. No tiene sentido. Hay que dinamizar esa zona, mejorarla. La asociación entendió que no somos una competencia. La idea es no tener esa zona tan abandonada.

¿Qué les aportará Grupo Empresas Matutes?

Estamos encantados, muy agradecidos de que hayan querido embarcarse en este proyecto y en otros de los que estamos tratando con ellos. Primero por la repercusión que tienen en la isla y por su reputación. Están ayudándonos muchísimos desde el primer momento; aportando ideas y apoyándonos. Y luego tenemos el socio americano que nos da el branding y la marca, a los que también estamos agradecidos y de los que esperamos que aporten esa gran cantera de clientes que tienen.

La inversión inicial se ha visto limitada por esa concesión temporada. ¿Qué previsión tienen en el corto y medio plazo?

Nuestra prioridad es el suministro eléctrico [funcionan con un generador instalado dentro del Martillo], que es un 50% de la inversión comprometida porque para nosotros es fundamental que los grandes barcos estén desconectados, me refiero a que no consuman combustible y no generen ruido.

Se refiere al generador.

Y a los que tienen los propios barcos grandes. Somos un player importante a nivel internacional porque no hay muchas marinas que tengan la capacidad de dar servicio eléctrico porque es muy costoso y complicado. Lo tenemos más o menos solucionado y creemos que es un gran activo y hay clientes que no vienen por eso.

Pero eso es sólo una parte de la inversión.

Sí, sí. Es público que tenemos una inversión comprometida de 4.8 millones y nos ceñiremos a ella. Aunque también es cierto que manejamos un proyecto de 2019 y la resolución salió en 2022. Con la guerra en Ucrania, especialmente, los precios se han disparado entre un 30 y un 40%. Seguimos comprometidos en cumplir con esa inversión.

Y encima no pueden conectarse a la red de saneamiento y deben evacuar las aguas fecales en camiones. Cuando menos es poco higiénico visualmente.

Totalmente de acuerdo. No formaba parte de nuestra propuesta original. En el resto de marinas tenemos un sistema de evacuación por vacío, por tuberías a las que se engancha el barco para verter a la red general de saneamiento. Pero somos conscientes de que estamos en Patrimonio de la Humanidad y es complicado compaginar todos los intereses. Venimos con el mayor respeto pero no es lo mejor a nivel operativo. Haremos lo que nos diga Patrimonio. Que además es uno de nuestros grandes activos.

¿Ya han tenido contactos con Marina Ibiza y Botafoc Ibiza?

Juanvi ya se ha reunido con ellos. Somos competidores pero debe haber una armonía y nos llevaremos bien. [Roselló asiente]. Hay mercado para todos.

¿Tienen previsto explotar el servicio de invernaje?

Totalmente. El espíritu del pliego [de condiciones para acceder al concurso de la gestión] va en la dirección de alargar la temporada. No hemos venido a hacer el agosto.

Por lo que tienen entonces un compromiso a largo plazo.

Efectivamente. Y ahí pedimos paciencia, porque conseguir ese invernaje lleva tiempo. Nos hemos marcado un plazo de dos o tres años para lograr barcos base todo el año o al menos durante seis meses fuera del verano. Es una de las piezas clave de nuestro proyecto. Nuestro modelo de gestión está orientado cien por cien a conseguir que la marina esté abierta de abril a octubre y luego de abril a noviembre y alargar cada vez más la temporada.

En 2022 esperarían coger esa velocidad de crucero en el negocio tal vez este año...

Sí. Y lo razonable es que lo logremos en dos o tres años, con una serie de barcos base estable todo el año, si es posible de más del 50% de la marina.

Para eso serían necesarias tal vez mejores conexiones aéreas.

Al final la integración del puerto y la ciudad implica hacer muchas cosas que se las queda la ciudad. En Málaga hablamos con AENA y logramos una línea con Nueva York, recientemente con Boston y ahora con Miami. Nuestros clientes, sobre todo las tripulaciones, las usan pero se quedan para toda la sociedad. La idea es lograr lo mismo en Ibiza.

¿Ya han hablado con AENA?

Todavía no porque la concesión nos la dieron la semana pasada... Es pronto pero es una de las cosas que tenemos que hacer.

Y que también interesa al sector turístico y al Grupo Empresas Matutes.

Por supuesto. Nos apoyaremos mucho en ellos. Si la propuesta no es sólo de una marina, sino también de una hotelera, será más potente. Y eso las aerolínea los valorarán. Estoy convencido.

¿Son conscientes de la masificación del mar pitiuso en verano? ¿Cómo se puede conciliar este negocio con el respeto al entorno?

Somos una marina que no es intensiva, estamos hablando de 28 amarres. El volumen de tráfico de tráfico o de barcos será muy similar al que ya existe...

Se suma al que ya existe.

Pero al final son sólo 28 barcos. Pero nos centraremos en fomentar entre capitanes y tripulaciones lo importante que es respetar este medio ambiente. Con cursos y charlas, facilitándoles información sobre dónde se puede fondear... Deben entender que tenemos un entorno privilegiado gracias a la posidonia y que lo tengan muy presente.

Viene a colación por la preocupación del entorno. Y me viene a la cabeza Futuro Vegetal, que roció de pintura un megayate en sus amarres. De la dueña de Walmart, de Estados Unidos. Con la apertura de la marina, ¿es complicado controlar la seguridad?

Es imposible. Respetamos la opinión de todo el mundo, pero hay formas de hacerlo sin recurrir a actos que considero vandálicos. Vamos a participar de manera activa en fomentar la protección de nuestro medio de vida, porque al final, vivimos del mar. En cuanto a la seguridad, no puedes poner puertas al campo. Pero sí pedimos respeto porque estas acciones tienen mucha repercusión, sobre todo para toda la isla. Si se corre el rumor de que Eivissa es insegura... De esto vivimos todos.

Supongo que están al corriente de la situación del Club Náutico Ibiza. Además de sus vecinos, son también una oferta privada, como la que le amenaza al club.

Estamos a favor de los clubes náuticos porque al final son la cantera, por así decirlo. Y nos da pena porque hay mucha gente que vive de espaldas al mar y no hay esa cultura náutica que puedes ver en Europa. Creo que los clubes náuticos son una pieza fundamental para fomentar ese amor y esa pasión por el mar. Estamos muy a favor de ellos.

¿Han contactado ya con el Consell y el Ayuntamiento?

Estamos en ello. Tuvimos un primer encuentro de la mano de Matutes para hablar del Martillo y para explicarles el proyecto de integración del puerto y la ciudad. Para decirles que venimos a aportar.

¿Qué opinión le merece que el puerto no tenga un Plan Especial?

Es cierto que si dispones de uno tienes más claras las reglas del juego y puedes invertir con un plazo mucho más largo, lo que es muy positivo, también para la ciudad de Ibiza. Cuando tienes una concesión y no sabes qué va a pasar, es difícil que apuestes por ella. Con más tiempo puedes hacer las cosas mejor a todos los niveles: social, laboral...

¿Les ha comentado la APB en qué punto se encuentra la tramitación de este Plan Especial?

No, no. Para nada. Máximo respeto a la APB porque sabemos lo difícil que es sacar adelante un documento de estas características.