El hospital de Ibiza reduce la lista de espera para operaciones, pero se dispara la de los especialistas

Menos pacientes a la espera de pasar quirófano, menos tiempo antes de entrar en el quirófano y menos usuarios que superan la demora máxima de seis meses. El Hospital Can Misses cerró febrero con una mejora muy plausible de los indicadores de su lista de espera quirúrgica, según los datos publicados ayer por la conselleria balear de Salud. Unos buenos datos que, sin embargo, no se repiten en el caso de la lista de espera de consultas externas, donde aumenta tanto el tiempo que pasa, de media, antes de que los pacientes consigan una primera cita, como el número total de usuarios en la lista de espera como los que superan dos meses (tiempo máximo establecido por la conselleria) pendientes de la llamada del hospital.

Salud presumió ayer del buen indicador, que se da también en el total de la sanidad pública de la Comunitat y que achaca al incremento de intervenciones realizadas durante el mes de febrero, un 7,8% en el caso de los dos hospitales públicos de las Pitiusas. El incremento se concentra en Can Misses, donde en el segundo mes del año se llevaron a cabo 925 intervenciones programadas, un 11% más que en el mismo mes del año anterior. Una dinámica que, según explican, lleva meses repitiéndose. Este incremento es dos décimas superior al que registran los hospitales públicos de las islas en su conjunto.

Así, febrero se cerró con 1.931 pacientes en la lista de espera quirúrgica de Can Misses, un 25,2% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando estaban en esta situación un total de 2.583. Además, el porcentaje de los que superaban la demora máxima se ha reducido en once puntos: si en enero de 2023 suponían el 34,4% del total, este mes de febrero eran el 23,6%. La espera media también se ha reducido en el último año y se sitúa ahora en 131 días y medio, once días y medio menos que un año antes.

En el caso de Formentera, la demora media se ha reducido mucho más, a la mitad, y se sitúa ahora en dos meses cuando en febrero de 2023 era de cuatro. Aunque las cifras en este hospital son tan pequeñas que una variación de apenas uno o dos pacientes supone una diferencia porcentual muy grande, en estos momentos únicamente el 6,25% de los 32 pacientes en lista de espera llevan más de seis meses a la espera de pasar por quirófano, porcentaje que en febrero de 2023 era del 22,2% (6 de 27). En este centro apenas ha habido diferencias en las intervenciones programadas realizadas durante el mes de febrero: 37, dos más que en el mismo mes del año pasado.

Listas de espera de consultas

La situación es muy diferente cuando se observan los datos de listas de espera de consulta, ya que todos los indicadores han empeorado en el último año en el Hospital Can Misses, no así en el de Formentera.

El último día de febrero había cerca de 20.000 personas a la espera de una primera cita con el especialista en Can Misses (19.894), un 55,8% más que el mismo día de un año antes, cuando esta cifra era de 12.766. Además, prácticamente dos de cada tres de ellos (el 65,1%) superaban la demora máxima establecida por la conselleria balear de Salud, 17 puntos más que un año antes, cuando estaban en esta situación el 48,2%. El tiempo medio que aguardan los pacientes para esa primera consulta con un especialista de Can Misses ha aumentado de forma considerable en el último año: de los 78 días que pasaban en la lista de espera de media en febrero de 2023 se ha pasado a 151 días (cinco meses, un 72,75% más).

El incremento de la actividad en este caso no ha sido tan pronunciado como en el caso de la quirúrgica. En todo febrero los especialistas de Can Misses atendieron un total de 27.662 visitas (un 1,7% más que en febrero de 2023). Apenas hay diferencia en el incremento de las primeras visitas (1,9%) y las sucesivas (1,6%). Para poder atender al máximo número de pacientes, los profesionales de consultas externas han realizado en el mes de febrero un total de 3.300 consultas en jornada extraordinaria, 117 más que el año pasado, la mitad de ellas para primeras citas y la mitad para siguientes.

En Formentera se ha reducido ligeramente el número total de pacientes en la lista de espera de consultas (de 434 personas a 401) así como el porcentaje de los que superan la demora máxima (del 42,85% del total al 37,65%) aunque el tiempo medio de espera es ahora de 85 días, dos semanas más que el año pasado. En el hospital de Formentera no se realizaron jornadas extraordinarias, según detalla Salud.

