Ayuntamiento de Ibiza: «No moveremos a los clubes deportivos de las pistas adyacentes al Parc de la Pau sin tener antes un espacio alternativo»

Las entidades que actualmente utilizan las instalaciones deportivas adyacentes al Parc de la Pau (Club de Bàsquet de sa Bodega y Tenis Club Ibiza) no abandonarán estas pistas —donde se prevé construir el nuevo Mercat Nou— sin contar antes con un espacio alternativo. Así lo aseguró este martes en el pleno municipal Blanca Hernández, tercera teniente de alcalde y concejala de Vías Públicas, Obras y Movilidad. «Desde el Consistorio se ha hablado con los clubes afectados, aunque aún se están valorando diferentes alternativas para determinar cuál es la más idónea para todas las partes», aseguró la edil tras la intervención de Rafa Ruiz, exalcalde y jefe de la oposición, en la que defendió en nombre del grupo socialista que el Mercat Nou mantenga su actual ubicación.

«Ustedes quieren cargarse una instalación consolidada (...) y que ha tenido muy buen resultado. Posiblemente el Club de Bàsquet de sa Bodega es el primero de baloncesto de la isla. Y cuando usted era conseller [dirigiéndose al alcalde Rafael Triguero] y yo concejal de Deportes, creo que el club de tenis era el que más licencias tenía en Balears. ¿Por qué? Porque está en el corazón de la ciudad y los chicos y chicas van caminando a las pistas», expresó Ruiz durante su primera intervención.

También aseguró que varios vecinos («si digo que son cinco personas las que se han acercado a preguntarme, a lo mejor me quedo corto») le han trasladado su preocupación por qué ocurrirá con el parque infantil del Parc de la Pau. «Creo que es el más utilizado en la ciudad. ¿Me quieren hacer creer que no se verá afectado por el obrón que harán allí? Tal vez lo mantienen en el lugar, pero evidentemente no se podrá usar ese parque infantil cuando estén en obras», añadió Ruiz.

Blanca Hernández respondió que veía «preocupado» al jefe de la oposición, pero que, en todo caso, siempre puede participar en los proyectos municipales «cuando venga a la Junta de Portavoces... Si asiste...». El concejal socialista afirmó que no se le ha convocado en tiempo y forma: «¿Me echan de menos en todo a lo que me convocan aunque sea con dos días antelación, cuando uno está trabajando y tiene unos alumnos a los que atender?». Hernández respondió que «siempre se les cita en tiempo y forma».

Acto seguido, destacó que, al cambiar de ubicación el Mercat Nou, «no será necesario construir un mercado provisional [como quería el PSOE] y hacer varios traslados. Los paradistas actuales nos hicieron saber su gran preocupación acerca de tener que pasar por un mercado provisional para, años después, realizar otro traslado». «Incluso manifestaron la incertidumbre vivida años atrás, cuando el mercado provisional planteado por el PSOE no albergaba capacidad para todas las paradas y locales en activo», añadió Hernández.

«Los clubes afectados serán los primeros en conocer los posibles escenarios»

Con todo, concluyó que el Consistorio se encuentra en el camino «para tener el mercado que Ibiza y sus ciudadanos se merecen» y quiso lanzar, en más de una ocasión, un mensaje de tranquilidad. No se les moverá sin tener, antes, un espacio alternativo en el que desarrollar su actividad deportiva: «No vamos a hacer lo que ustedes hicieron con el CD Ibiza, el rugby, el atletismo». «Los clubes afectados serán los primeros en conocer los posibles escenarios», agregó.

Hizo referencia a «las malas condiciones» en las que se encuentra el Mercat actual para defender construir uno nuevo. Así, PP y Vox votaron en contra de la moción con propuesta de acuerdo del PSOE para mantener la ubicación actual. La concejala de Podemos, Guadalupe Nauda, votó a favor.

Héctor Andrés Delgado, concejal portavoz de Vox, defendió que el proyecto es necesario también por el aumento de plazas de parking que se prevé: «Cuando vienen los turistas o los vecinos de otros municipios, necesitan venir en coche para poder hacer las compras e irse con ellas».