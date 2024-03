Luis Font, fundador del grupo Locomía, obligado a cantar en el metro para sobrevivir

Luis Font alcanzó la fama y la popularidad como integrante y cofundador de Locomía (junto a su hermano Xavier), el mítico grupo de electro-pop fundado en Ibiza que triunfó en la década de los 80 y principios de los 90. Sin embargo, su situación es muy distinta en la actualidad. Hace un par de meses ya apareció en el programa 'Socialité' para explicar los apuros económicos que estaba atravesando. "Tengo en este momento una paga de 250 euros. He buscado trabajo y he trabajado en sitios, pero me cuesta encajar", declaraba.

El pasado fin de semana ha vuelto a hablar con el mismo programa de Telecinco y, desgraciadamente, su situación no ha cambiado y quizás sí que ha empeorado. En esta ocasión ha informado de que ha empezado a cantar en el metro de Madrid para ganarse el sustento.

Ya se puede ver el tráiler de la película 'Disco, Ibiza, Locomía'

Acompañado del característico abanico que dio fama mundial a Locomía y un altavoz, Font hace un repaso musical a sus mayores éxitos ante la atenta mirada de quienes viajan en los vagones.

Del estrellato a cantar en el metro

Sobre esta nueva situación, explica:"He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando". "Tuve miedo los primeros días, tuve la sensación de miedo escénico, y mira que nunca lo he tenido y que he cantado delante de 50.000 personas. La gente me ayuda no solo con algunas monedas, sino mostrándose su cariño y su admiración. Me dicen que yo puedo. Y es verdad, si se quiere, se puede", añade.

Lo cierto es Locomía ha vuelto a estar de moda gracias al documental que en 2022 se estrenó en Movistar + el documental 'Locomía, el culebrón jamás bailado', una historia contada por Xavier Font, fundador y uno de los integrantes de la agrupación donde también estuvo su hermano Luis. También el grupo vuelve a ser actualidad con la película 'Disco, Ibiza, Locomía' que se va a estrenar el próximo 17 de mayo, con actores como Jaime Lorente o Blanca Suárez, entre otros.

En su primera etapa formaron parte del proyecto Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manuel Arjona. Juntos tenían la visión de un grupo de diseñadores de moda que de un momento a otro terminó convirtiéndose en un famoso grupo musical.