Decenas de profesores protestan en Ibiza por la "chapuza" del proceso de estabilización

Aprobar una oposición y ser los últimos de la fila para elegir plaza. El reciente proceso de consolidación de profesores ha generado enorme malestar entre las personas que aprobaron las oposiciones. No sólo es el hecho de que la conselleria de Educación haya dado plaza de funcionario a personal que no ha aprobado la oposición, a esto se suma que al ser los primeros en elegir se han quedado en la isla en la que ejercían. Los opositores aprobados, en consecuencia, se han quedado con las sobras: las plazas en Ibiza y Formentera. Con un problema galopante de vivienda, nadie de Mallorca y Menorca quiere venir.

Varias decenas de funcionarios en esta situación se han manifestado esta mañana junto a la delegación de Educación para reclamar una solución y poder regresar a la isla en la que tienen su vida social y familiar. Los manifestantes han exhibido carteles en los que se podía leer: “Oposiciones aprobadas, familias separadas”, “No puedo pagar dos casas” o “Concurso general de traslados: exigimos soluciones! Nos queremos quedar en casa”.

Dos hijos, casa en Menorca y plaza en Ibiza

Los participantes en la protesta eran sólo una pequeña parte de los afectados por este problema. Muchos de ellos todavía no están en las islas porque se les ha concedido plaza para el próximo septiembre. Tampoco estaban presentes muchos profesores con cargas familiares que dejan a su cónyuge e hijos de lunes a viernes y regresan el fin de semana a sus casas. Otros, como Claudia Sintes, han decidido quedarse por la importancia de la protesta. Mostraba un cartel en el que se leía “tengo dos hijos y marido. Mi casa está en Menorca”. “Cada fin de semana, cuando tengo que coger el avión para dejar a mi familia siempre llora alguien. Me he perdido el cumpleaños de mi hija por esta situación y ella se perderá el mío”, continúa.

En el manifiesto han denunciado el modo “improvisado y mal hecho” en el que se ha llevado a cabo el proceso de estabilización del personal docente, a raíz de una reclamación de la Unión Europea. Un proceso en el que han criticado que los sindicatos han dado el visto bueno sin tener en cuenta los perjuicios que ha causado a los opositores, al situarlos en último lugar a la hora de adjudicar plaza.

“Tras varias reuniones con el conseller de Educación, el director general de personal docente y los sindicatos, vemos que ha servido de poco trasladarles nuestras preocupaciones. Nos hemos encontrado que la mayor parte de los sindicatos nos ha dado la espalda, creemos que porque el músculo de los sindicatos es personal que ha estabilizado su plaza”, denunciaron.

Señalaron que, a pesar de haber planteado alternativas, como convertir las plazas en personal laboral fijo en lugar de funcionarial, no se ha escuchado ninguno de sus planteamientos. “Los políticos se han callado y los sindicatos han estabilizado”, han proclamado.

Plazas "envenenadas"

Una situación que ha llevado a que “se haya convertido en interinos a personas que no han estudiado ninguna oposición, no han pagado a un preparador, no han tenido que robar días a sus familias y amigos para poder estudiar, sin haber tenido que pasar una entrevista con inspección, ni haber hecho una memoria de prácticas e incluso sin tener la titulación pertinente”, han enumerado.

Denuncian también que este proceso “desmonta el sistema meritocrático”. “¿Cómo podemos pedir en las escuelas al alumnado que se esfuerce y que dé valor al estudio, si fuera del aula pasa lo contrario?”, se han preguntado.

Han señalado que a raíz de este proceso, “casi todos los opositores” que aprobaron el año pasado o estaban en expectativa desde 2021 “han obtenido plaza en una isla distinta a la de su residencia”.

Una situación que les lleva a afirmar que la conselleria de Educación “no lo ha hecho bien” y que haber aprobado la oposición les ha provisto de una “plaza envenenada”.