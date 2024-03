Los docentes exigen que tener una familia justifique no tener que desplazarse a otra isla

Tener una familia ya montada, conciliar, debe justificar que un docente no tenga que desplazarse a otra isla a la fuerza. Así lo reclama el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI), a la vista de la pesadilla que están sufriendo este curso muchos docentes de Mallorca a los que se ha asignado plaza en las Pitiusas.

«Las oposiciones no se hicieron por islas y se ha montado todo esto», comenta Pere Lomas, portavoz del STEI en las Pitiusas, que señala que, de haberlo hecho por islas, no se estaría viviendo la dramática situación de este curso: docentes que van y vienen de Mallorca todos los días, que no encuentran vivienda, que tienen a sus hijos y su pareja en una isla y trabajan en otra o que se enfrentan a tener que pagar hipoteca en Mallorca y alquiler imposible en las Pitiusas.

«Sabíamos perfectamente que esto pasaría, no convocar por islas fue un gran error. Ahora nos encontramos con que a todo el mundo le ha tocado algo que no quería», destaca el portavoz del STEI, que reconoce, sin embargo, que para este curso, todos los docentes que querían quedarse en Ibiza «se han podido quedar».

Así, de cara al próximo curso desde el sindicato exigen a la conselleria balear de Educación que incluya «el máximo posible de plazas en las comisiones de servicios». En estos casos, además, exigen que la conciliación familiar sea el primero de los motivos (de todo un listado) que justifique que a un docente se le asigne esa plaza.

«Las comisiones de servicios son un instrumento que tiene la administración para otorgar una plaza a una persona sin un baremo ni una puntuación sino en función de una serie de motivos», explica Lomas, que recuerda, además, que la resolución de la conselleria a la hora de aprobar o denegar las comisiones de servicios «es inapelable». Por eso, desde el sindicato exigen que la conciliación familiar sea el primero de los supuestos por los que se concede una de estas plazas.

De la misma manera, desde el STEI reclaman que se aumente el número de plazas de la «brigada urgente» de sustituciones.

