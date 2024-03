Ibiza mantiene en el reglamento que un asalariado con una estacional no conduzca un taxi ordinario

A pesar de las críticas y la polémica generada, los asalariados del taxi del municipio de Ibiza que reciban en gestión una de las licencias estacionales que se conceden cada año para hacer frente a la temporada de verano, no podrán seguir conduciendo un taxi ordinario. Así se establece en la adaptación definitiva del reglamento que regula este sector en Vila a la normativa balear, un documento que se debatirá el próximo martes en el pleno de la Corporación municipal.

El equipo de gobierno estima que el texto (que debe pasar por un periodo de exposición pública y luego ser aprobado de manera definitiva) puede entrar en vigor a finales del próximo mes de mayo, toda vez que no esperan demasiadas alegaciones ya que ha sido «discutido con todas las partes». «Es posible que lleguen [alegaciones], pero los puntos más conflictivos han sido tratados y ya hemos comentado cuáles no íbamos a aceptar. Por lo que no esperamos demasiadas», explicó el concejal de Transporte Público, Rubén Sousa.

Este reglamento es en gran medida el que se aprobó durante el pasado mandato, cuando gobernaban PSOE y Unidas Podemos, y al respecto Sousa recordó que se decidió mantener el grueso de su contenido para «no malgastar el dinero público; al fin y al cabo lo elaboraron los técnicos de la casa y no hacía falta elaborar uno nuevo». Eso sí, matizó que hay detalles que se corrigen porque tienen un mayor componente político.

«[Aitor, anterior concejal, de Unidas Podemos] Morrás hizo un buen trabajo pero consideramos que hay que cambiar alguna de las cosas que propuso».

El control del descanso

Es el caso, por ejemplo, del control de los horarios de los conductores y las libranzas semanales obligatorias que quiso implementar el anterior equipo de gobierno, y que sublevó a la mayor parte del sector. «No es una competencia municipal», explicó el concejal respecto a la normativa laboral. «Ya dijimos cuando estábamos en la oposición que no se podían asumir cosas de Trabajo», recordó.

Taxi en el aeropuerto de Ibiza. / Vicent Maró

En este asunto, y «desde un punto de vista de la mejora de la técnica jurídica» del reglamento y con el objetivo de «evitar cualquier posible conflicto competencial, se han eliminado las referencias en cuanto al régimen sancionador por infracción de la legislación laboral, al tratarse de cuestiones que se deben sustanciar en la jurisdicción correspondiente, ajena a la administrativa», apunta Vila en una nota.

Sanciones muy graves

También se mantiene, en el régimen sancionador, como falta «muy grave» rechazar servicios esenciales, que «se blindan» así en el reglamento. Vila apunta que son aquellos «que tiene como origen o destino centros sanitarios, puertos y aeropuertos y, como potenciales usuarios, personas con movilidad reducida».

Finalmente se incorpora el uniforme para todo el sector, para «velar por el decoro en el servicio», y en el caso de las conductoras, el equipo de gobierno explica que ha sido «validado por el Institut Balear de la Dona».

El Ayuntamiento justifica la modificación del reglamento porque en los 20 años que lleva vigente el actual «se han producido importantes cambios normativos, sociales y tecnológicos, así como en la realidad del mercado del transporte en la que se desarrolla este servicio». También por la intención municipal de «contribuir al impulso de una movilidad sostenible», añade el Consistorio.

