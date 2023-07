Ibiza eliminará de manera “inminente” el descanso de los taxis

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha anunciado este mediodía, en un encuentro celebrado con el sector del taxi, que la eliminación de la jornada de descanso de los vehículos que ofrecen ese servicio en el municipio es cuestión de “días o de horas”, según ha avanzado a este diario Joan Marí, representante de la Unió Pitiusa del Taxi. En la reunión, celebrada en Can Botino, sede del Consistorio, participó, además, el edil de Ciudad Inteligente y Transporte Público, Rubén Sousa.

La eliminación de esa jornada de descanso, impuesta por el anterior equipo de gobierno, en manos de PSOE y Unidas Podemos, era una reivindicación de los taxistas que Rafael Triguero recogió en su programa electoral y que a pocos días después de tomar posesión del cargo se ha comprometido a hacer realidad. Desde alcaldía aseguran que la publicación del decreto “para actualizar la normativa” es “inminente”.

Vía decreto

“Nos ha dicho -explica Joan Marí- que se quita ya la obligación de descansar una jornada cada semana, y que se podrá trabajar todos los días a partir de ya”. Lo hará “vía decreto” y tardará en hacerse oficial “lo que los técnicos tarden en preparar el documento”, afirma Marí que les ha contado el alcalde: “Será en cuestión de horas o de días. Puede ser hoy mismo o incluso mañana”.

Marí recuerda que eso es “lo que quería la mayoría”, si bien su agrupación ponía “peros” a volver al sistema de toda la vida: “Siempre hemos dicho que el coche no hay por qué pararlo, pero que la gente tiene que librar. Proponemos no parar el coche, pero que haya un calendario para que la gente libre. Lo hemos puesto esta mañana sobre la mesa, pero nada, no se ha tratado”.

A Marí le extraña que “hasta los asalariados del taxi también están de acuerdo en quitarlo. Si todo el mundo lo quiere quitar, hasta ellos, y era un compromiso del alcalde, pues nada. Adiós muy buenas”. El representante de la Unió Pitiusa del Taxi señala que “si se quiere que sea un servicio público, el taxi debe estar regulado por la Administración, que tiene que saber de cuántos coches dispone cada día. Si dejas que el titular lo regule por su cuenta con el asalariado, nunca sabrás lo que hay en la calle”.

"Lo que realmente se elimina no es el descanso del trabajador, sino del vehículo”. El coche deberá circular todos los días de temporada hasta el 31 de octubre, pero el decreto no aludirá al descanso del trabajador

Coches sin descanso

Sin embargo, desde el Consistorio puntualizan que “lo que realmente se elimina no es el descanso del trabajador, sino del vehículo”. El coche deberá circular todos los días de temporada hasta el 31 de octubre, pero el decreto no aludirá al descanso del trabajador.

A la entrada al encuentro, Triguero comunicó a los medios que iban a celebrar “una primera toma de contacto oficial con todos los colectivos de taxistas, titulares y asalariados, para mejorar este servicio público, establecer nuevas paradas y para coordinar los días de descanso que en la campaña electoral se anunció [por parte del PP] que se eliminarían”. El alcalde dice “tener claro” que el servicio municipal público del taxi “no puede descansar”. “No podemos -afirma- tener 6.000 personas cada día sin posibilidad de poder desplazarse, que es lo que provoca que 42 taxis descansen cada jornada. Nuestra voluntad es mejorar ese servicio. Nuestra propuesta es llegar a un acuerdo con estos colectivos para eliminar ese día”. El alcalde comunicó que la publicación del decreto será “inminente”.

“No podemos tener 6.000 personas cada día sin posibilidad de poder desplazarse, que es lo que provoca que 42 taxis descansen cada jornada"

Alejandro Cardell, presidente de la Asociación de Taxistas de Vila, dice estar satisfecho por el anuncio: “Es lo que discutíamos con el anterior equipo de gobierno de Eivissa. Y este nos ha hecho caso. Nosotros hemos regulado toda la vida los días libres con nuestros chóferes. Nunca ha existido ese problema”. Afirma que parar el vehículo una jornada “suponía una agravio respecto a otros municipios de la isla, pues representaba una merma de la explotación del taxi”. Respecto al descanso de los trabajadores, “el alcalde ha dicho en la reunión que no se meterá en esa cuestión, que no es su competencia. Ha pedido, eso sí, a los asalariados presentes que si hay alguno que se siente maltratado, que se lo haga saber al Consistorio para mediar”. Cardell asegura que “nunca ha habido una denuncia al respecto”.

Paradas

También hablaron en la reunión de las paradas de taxi: “Habrá nuevas y alguna cambiará. Dicen que quieren recuperar la parada de Bartomeu Roselló y estudian recuperar también la de ses Figueretes en la calle Galicia y mover alguna del paseo Joan Carles I”, indica Joan Marí. El alcalde confirmó esos cambios, ademáss de recordar que se ha mejorado ya la parada de Platja d’en Bossa.

“Se han analizado esos dos temas y han quedado sobre la mesa un montón, como las ordenanzas que se sacaron a exposición pública, pero, al haber alegaciones, su aprobación se ha parado hasta pasado el verano”, añade Marí. Se ha hablado por encima del área de prestación y de las VTC: “Nos ha dicho el alcalde que como todo el colectivo hemos pedido una reunión en el Consell con todos los ayuntamientos para tratar esos asuntos, que ya hablaremos de eso entonces”.