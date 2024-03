El Club Nàutic d'Eivissa i Julio González rebran els mencions especials als Premis de l'Esport del Consell d’Eivissa

Aquest divendres 15 de març se celebra en el Recinte Firal d'Eivissa, en el marc de la Fira Touribisport, els Premis de l'Esport del Consell d’Eivissa 2023, una gala anual que tindrà lloc a les 20.00 hores i en la qual es lliuraran guardons als millors esportistes en les diferents categories. Així mateix, en aquesta cita es farà lliurament dels mencions especials de l’any 2023 dels Premis de l’Esport al Club Nàutic d’Eivissa i l’exdelegat de boxa d’Eivissa i Formentera, Julio González Rodríguez. Així ho ha decidit el jurat que es va reunir el passat 19 de febrer, presidit pel conseller d'Esports, Salva Losa Marí, compost per membres amb representació dels grups polítics presents al Consell d’Eivissa, els cinc ajuntaments i els mitjans de comunicació ‘Diario de Ibiza’ i ‘Periódico de Ibiza y Formentera’. La resta de premiats, es donaran a conèixer durant la gala.

Respecte el Club Nàutic d’Eivissa, el jurat ha tingut en compte que aquest club quasi centenari passa per moments d’incertesa que no han estat cap impediment per seguir creixent en nombre de llicències i d’èxits esportius. A més, el suport unànime de la societat eivissenca mostrat aquest dissabte que ha volgut estar al costat d’aquesta entitat esportiva davant el perill que pugui desaparèixer, s’ha considerat mèrit més que suficient per a rebre aquesta distinció.

D’altra banda, l’exdelegat d’Eivissa i Formentera de la Federació Balear de Boxa, Julio González, s’ha retirat després de tota una vida dedicada a aquest esport. Com a esportista des dels 16 anys, i com a directiu i delegat federatiu des de 1997, temps en què ha organitzat prop de 70 vetllades de boxa amateur, 21 professionals i una internacional que, inclús va ser retransmesa en directe per CANAL+. Ha col·laborat amb els mitjans més importants del país parlant de boxa i ha participat en publicacions sobre la història d’aquest esport al nostre país. Ha estat membre de la Comissió de la Federació Espanyola de Boxa i delegat de la Selecció Balear en els Campionats d’Espanya Elit.