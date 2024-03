El nuevo instituto de Vila sale a licitación 20 años después de lo previsto por el Govern

El Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ha sacado a licitación la redacción del proyecto integrado y codirección de las obras del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) del municipio de Ibiza.

Según informó ayer la conselleria de Educación, el presupuesto para la licitación de este contrato de servicios es de 176.200 euros y su plazo de ejecución es de cinco meses.

Así, se redactará el proyecto del nuevo centro de Educación Secundaria y Bachillerato en la isla, que tendrá una capacidad para 690 plazas escolares (480 plazas de Secundaria y 210 plazas de Bachillerato). El nuevo centro educativo se construirá en el barrio de es Putxet, en un solar de la zona de Ca n’Escandell que tiene una superficie de 11.205 metros cuadrados.

Según el anteproyecto redactado por el Ibisec, el edificio principal acogerá 16 unidades de Secundaria y seis unidades de Bachillerato en planta baja y dos plantas piso, además de las instalaciones de administración y los servicios. El centro también dispondrá de un bloque destinado al gimnasio y cafetería.

El recorrido de este proyecto es largo. A finales del mes de marzo del año pasado, durante la presentación de este nuevo instituto, que corrió a cargo de la por entonces presidenta socialista del Govern Francina Armengol, el exalcalde (también socialista) Rafa Ruiz, indicó que el proyecto ejecutivo estaría para finales de 2023 y que, tras las licitación y la ejecución de las obras, el centro podría ser una realidad al final de esta legislatura.

En un cajón desde hace años

La construcción de este futuro centro educativo (se prevé que las obras duren 18 meses) tiene un presupuesto previsto de 8.840.000 euros.

El proyecto ha estado en los cajones de las diferentes administraciones durante años. No fue hasta 2021, y con la necesidad imperiosa de construir un nuevo estadio de fútbol para intentar zanjar las diferencias entre los clubes de fútbol de la UD Ibiza y el CD Ibiza por el uso del estadio de Can Misses, cuando el Ayuntamiento optó por buscar una solución de urgencia: una enmienda a la nueva ley de vivienda para facilitar, salvando por la vía rápida los obstáculos normativos, el campo de fútbol, el nuevo instituto y la ampliación de la escoleta de Can Cantó. Tres de una vez.

Según el plan de infraestructuras educativas de 2004 (del último Govern presidido por el popular Jaume Matas, del PP), este equipamiento debía estar acabado en 2007.

Nada menos que 20 años después de que los responsables de la educación pública lo contemplaran como necesario, sale ahora a licitación el proyecto integrado y la codirección de las obras.