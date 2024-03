Los TTOO se quejan de los precios de Ibiza: «Es como Saint-Tropez»

Nada nuevo. Como en años precedentes, durante el encuentro entre instituciones baleares (entre ellas las de Ibiza y Formentera) y los principales turoperadores alemanes, los pitiusos pidieron más conexiones aéreas, mientras que los segundos les echaron un rapapolvo por ser caros y porque los hoteleros han apostado por la venta directa, en detrimento del paquete turístico. Lo de siempre, solo que en esta ocasión un turoperador ha hecho una comparación que sienta como una patada en la espinilla de los ibicencos: «Ibiza es cara. Es como Mikonos o Saint-Tropez».

El encargado de dejar esa frase para la historia del turismo ibicenco fue el amable (lo es, de verdad) Ronny de Clercq, belga de ascendencia (por parte de madre) española, que ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo en Alltours. Muy optimista por cómo el turismo ha recuperado fuelle desde la pandemia («todo va bien, hasta en Italia. Será un gran, gran año»), destaca que los momentos de incertidumbre siempre benefician a España. Sólo ve nubes negras que les afecten en el Sinaí, por la guerra de Gaza, pero en nuestro país ven sol, rayos de luz, todo positivo. Desea llegar alguna vez a trabajar en Balears «como en Andalucía, todo el año», para aumentar los 500.000 viajeros que le compran paquetes para ir a Mallorca, donde tienen 20 hoteles y este año esperan crecer un 12%. ¿Y Ibiza? «Lleva un par de años a la baja», señala y frunce el ceño. ¿Por qué? «Porque el alemán no reserva online, es más de paquete turístico», añade. Lo dicho: lo de siempre.

Subidas asumidas en 2023

De Clercq admite que sus clientes «aceptaron» la subida importante de precios de 2023, consecuencia en buena parte de la hiperinflación y ante lo cual los turoperadores pusieron el grito en el cielo. Asumieron esos precios, pero los de Ibiza son otra cosa: «No es una isla barata, es cara. Es como Mikonos o Saint Tropez. No es para turoperación, es para un poder adquisitivo más alto», advierte. Por eso sólo 25.000 de sus clientes veranean en ella.

Encuentros Dos reuniones con turoperadores suspendidas Inicialmente, también había programados a primera hora de la mañana dos encuentros con otros dos turoperadores, Schauinsland y RTK, pero ambos las suspendieron, algo que no había sucedido hasta ahora.

En 2019, el jefe de contratación de hoteles en España de FTI, Manuel Morales, dijo que los precios de Ibiza estaban «fuera de la realidad»; en 2023 recordó a empresarios y políticos pitiusos que eran los turoperadores los que ponían los vuelos: «Que no se olviden de dónde vienen», dijo. Sonó a amenaza. Ayer, Morales se mantuvo en esa línea, aunque dio la sensación de que ha tirado la toalla con nosotros: mientras en Mallorca augura un crecimiento «grande» que incluso alargará la temporada hasta la segunda semana de noviembre, las cuentas para Ibiza siguen estancadas, justo como hace un año: crecimiento cero. Todo sigue igual: «En Ibiza, la turoperación ha perdido terreno, mientras la venta online lo ha ganado. Tenemos que buscar una solución con los hoteleros, debemos tratar con ellos para volver a tener un cupo mayor», explicó Morales. Como De Clercq, cree que sus clientes «asumieron los aumentos de precios de 2023, se lo pudieron permitir». Los de Mallorca, porque los de Ibiza, y en eso coincide con De Clercq (también en lo de Saint Tropez), se han disparado. Las quejas de siempre.

Más conexiones y arreglado

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, presente en el encuentro con Alltours, se defendió de las alusiones a los precios estratosféricos recordando que, en parte, es consecuencia de la pérdida de cuota alemana en favor de los británicos: si llegan antes los viajeros de Reino Unido, «seguirán desplazando a los que vuelan desde Alemania y, cada vez más, los precios que paguen serán más y más caros». A juicio de Marí, todo se resume en un problema de conectividad: «Las turoperaciones alemanas empiezan tarde y otros ocupan su lugar».

Cree que «hay mercado para todos», incluso para quienes están dispuestos a pagar cara su estancia, pero si lo que quieren es que los precios no sean tan elevados, deberían empezar por aumentar esas conexiones. El Consell está interesado en que esos vuelos despeguen desde cuatro zonas concretas de Alemania: Berlín, Munich, Frankfurt y Dusseldorf (desde aquí ya hay vuelos en temporada baja).

Los representantes de Alltours, según Marí, reconocieron que mientras los británicos tienen claro que en Balears hay cuatro islas, los alemanes siguen pensando que sólo existe su 17 länder, Mallorca.

En el encuentro con FTI, Juan Miguel Costa, director insular de Turismo (suplió a Marí), asegura que no les criticaron por los precios (a la prensa, sí). En cualquier caso, Costa defiende que Ibiza es un caso muy diferente a Mallorca: en la mayor de Balears «importa el volumen, el número de camas ocupadas»; en Ibiza ya no se juega a eso, sino a traer a clientes con alto poder adquisitivo que aumentan el gasto y no saturan. En 2023, de hecho, vinieron menos alemanes (-2,8%) pero gastaron más que nunca (+3%).

En FTI, cuenta Costa, buscan mandar clientes «de noviembre a febrero para mantener su operativa a tope». Pero no convence a los ibicencos: «Ya nos cuesta que se abra en marzo como para hacer ese esfuerzo. Hay que ser honestos».