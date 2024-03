Bar: «Esta exposición tiene para mí una carga emotiva muy grande»

No se la podían perder. El comisario de la Policía Nacional en Ibiza, Manuel Hernández, deseaba que tanto José Manuel Bar Cendón como Enrique Sánchez Navarrete visitaran la exposición sobre los 200 años del Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza, instalada en el Club Diario de Ibiza. Su empeño tenía una justificación: ambos habían sido directores insulares de la Administración General del Estado entre los años 2004 y 2008 y entre 2019 y 2023, respectivamente, condición por la que han tenido una relación muy estrecha con el cuerpo. Dado que durante la semana laboral no están en la isla debido a sus actuales empleos como secretario de Estado de Educación, en el caso de Bar, y de asesor técnico de la nueva secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Aina Calvo, en el de Sánchez Navarrete, las puertas del Club abrieron ayer para que, guiados por Hernández, no se la perdieran.

El comisario explica detalles de la exposición. | T.E. / José Miguel L.Romero. eivissa

«Para mí, esta exposición tiene una carga emotiva muy grande por todos los recuerdos que me trae al ver, por ejemplo, las caras de personas que trataba a diario», señaló Bar al concluir la visita, en la que el comisario les detalló el contenido de la docena de paneles explicativos y los curiosos objetos allí expuestos: «Son muchas memorias, muchas emociones vividas. Y mucha nostalgia. Tengo recuerdos imborrables de la Policía Nacional en aquella época, de su lealtad, sacrificio y esfuerzo, verdaderamente. Fue algo que pude ver día a día».

El comisario muestra a los dos exdirectores de la dirección insular del Estado algunas de las piezas expuestas en una vitrina. | T.E. / José Miguel L.Romero. eivissa

El actual secretario de Estado de Educación del Gobierno de España rememoró cómo les acompañó en más de una ocasión en algunas rondas por la ciudad de Ibiza: «Tenía una relación bastante cercana con ellos, bastante intensa. Y en muchos casos, además de la relación profesional tenía con ellos una relación de afecto. Por eso me resulta tan emocionante esta exposición».

Cercanía

Hace mucho menos tiempo que Enrique Sánchez Navarrete dejó de estar al frente de la delegación gubernamental en las Pitiusas: «Para mí es súper reciente el contacto con la Policía Nacional. Hay que tener en cuenta que llevo sólo un par de meses fuera de aquí». Lo que más le gusta de la muestra «es cómo acerca la Policía Nacional a la ciudad y a la gente», algo de lo que considera responsable al actual comisario: «En eso hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho Manuel Hernández. No sólo con esta muestra, sino con todo lo que ha ido haciendo durante todos estos años. Si algo recuerdo de él, si algo resalto de su acción como comisario, es el continuo esfuerzo y el compromiso para acercar la Policía Nacional a la ciudadanía y a las instituciones». A juicio de Sánchez, «eso es muy importante, pues él ha aumentado la colaboración con las policías locales, con los ayuntamientos, con la sociedad civil, con el mundo empresarial. Esta exposición es la guinda de ese esfuerzo que ha hecho». «Es promesa cumplida —replica Bar—. Recuerdo el discurso que hizo cuando tomó posesión del cargo, en el que precisamente habló de la cercanía a la ciudadanía. Fue el eje central de lo que dijo entonces».

Sánchez asegura que no echa de menos Ibiza porque viene todas las semanas: «Estoy en Madrid de lunes a viernes, y aquí los fines de semana». Y subraya que tiene claro que su trabajo está realmente en la isla: «Yo vivo en Madrid una aventura, un cambio de rol y de actividad, otro tipo de compromiso, pero mi empleo está aquí, yo soy psicólogo de la prisión. No lo dejé de ser ni siquiera cuando era director insular de la Administración General del Estado».

Más cerca del regreso

«Sí, en un momento dado toca volver a casa», anota Bar: «Ya llevo tres años. Primero como director general y luego como secretario de Estado de Educación. Está más cerca que lejos el regreso. Pasan los años y también se acumula la fatiga. Aunque uno conserva proyectos e ilusiones, hay que renovar a los responsables de estos puestos».

El asesor técnico de la secretaría de Estado de Igualdad aprovechó la ocasión para fotografiar un recorte de La Prensa de Ibiza de julio de 1991 que informaba de la incorporación de las primeras agentes a la Policía Nacional en la isla: «Somos policías antes que mujeres», rezaba su título.