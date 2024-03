Sant Josep aprueba su plan de subvenciones sin ayudas agrarias

El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer el plan estratégico de subvenciones 2024-2026 que plantea el reparto en el tejido social de 1,8 millones de euros.

Un documento del que, desde la oposición, criticaron la ausencia de 30.000 euros en ayudas para el sector primario que se aprobaron en el pleno del pasado mes de octubre a través de una moción presentada por Vox que obtuvo el voto favorable de todos los grupos del pleno excepto el PP. También hubo críticas al equipo de gobierno por reducir un 25% la ayuda al Fons Pitiús de Cooperació (de 162.500 a 120.000 euros), a la que se sigue destinando la partida más importante en el ámbito social

Vox sí apoyó la aprobación del plan, calificó de «demagogia» la crítica del resto de partidos y justificó que ya estaba hablando con el equipo de gobierno para incluir estas ayudas y otras aprobadas para la lucha contra el acoso escolar y a las familias con hijos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). A pesar de ello estas ayudas no están en el plan y desde Ara Eivissa, Josep Antoni Prats les recordó que cambiar el plan «requerirá un procedimiento complejo».

La concejala de Economía, Relaciones Institucionales y Gobernación, Nieves Bonet, hizo una presentación técnica y legal del documento, destacando el incremento de ayudas a estudiantes y la inclusión del programa Sant Josep Creix de ayudas a familias y fomento de la natalidad.

Desde el Consistorio informaron de que el plan destinará medio millón de euros a educación, de los que 240.000 euros se destinarán a ayudas a estudiantes universitarios y ciclos formativos.

A ayudas sociales se destinarán 385.000 euros, de los que 120.000 serán para el Fons Pitiús de Cooperació. Por primera vez se incluye una ayuda a Cáritas Diocesana de Ibiza de 80.000 euros. En el ámbito deportivo hay 382.800 euros, de los que 154.800 se destinarán a clubs y sociedades deportivas.

También se prevén 240.000 euros de ayudas a las familias y la misma cantidad en ayudas al alquiler de vivienda.

Críticas de la oposición

El concejal socialista, Vicent Roselló se mostró muy decepcionado ante la gestión de las subvenciones en este inicio de mandato por el retraso de tramitación del documento y en el pago a «las entidades deportivas que todavía están esperando las ayudas (de 2023) de las que dependen para funcionar».

Como luego harían todos los grupos lamentó la ausencia de líneas de ayudas aprobadas por el pleno y en concreto hizo referencia a la destinada a la producción agraria local. «Vox presentó una moción en pleno el 26 de octubre de 2023 en la que instaba al ayuntamiento de Sant Josep a crear una línea de subvenciones de 30.000 euros para el sector primario y la producción local», recordó, que se aprobó por mayoría con la abstención del PP. «No entendemos que no se haya incluido en el plan de subvenciones, ¿qué valor tienen los acuerdos del pleno si no se incluyen en el plan estratégico de subvenciones?», se preguntó.

También lamentó el «recorte» de la ayuda al Fons Pitiús de Cooperació. «Es una barbaridad que se recorten 127.500 euros de ayudas a esta entidad en tres años y sólo se haga con esta entidad», señaló.

El concejal de Ara Ibiza, Josep Antoni Prats, además de señalar estos dos aspectos, hizo mención de algunos aspectos que le habían llamado la atención en materia de ayudas deportivas.

«La ayuda a clubs deportivos crece mucho (un 50%), pero es que además cuentan con otro apartado de ayudas directas. El gordo le toca al Ibiza Padle Indoor, que debe ser el club más importante del municipio y al que le tocan 18.000 euros. El segundo es el Tennis Padel sant Josep, por aquí se ven las preferencias deportivas del equipo de gobierno, con 17.000 euros y al Handbol Club Sant Josep, también le tocan 17.000 euros», detalló con cierta sorna.

Mónica Fernández, concejal por Podemos, añadió respecto a la falta de ayudas al sector primario que el equipo de gobierno en el pasado mandato había dejado hechas unas bases para unas ayudas en esta línea «que el equipo de gobierno podría haber aprovechado con cambios en la línea de su estilo político».

Sin nuevos fondos NextGen

Desde el PSOE se presentó una moción de control para solicitar por qué el Ayuntamiento de Sant Josep no ha presentado ningún proyecto a la nueva convocatoria de Fondos Next Generation de la Unión Europea.

«En la isla de Ibiza se han presentado 55 proyectos para optar a estos fondos con una inversión total de 28,3 millones de euros en la convocatoria que acabó el 28 de enero», explicó la portavoz socialista Pilar Ribas, «cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que las han pedido todas las administraciones menos Sant Josep. Esto nos ha causado pena y decepción». Recordó que durante el pasado mandato recibieron más de 5 millones de euros.

El alcalde, Vicent Roig, le respondió que «lo que puede ser una vergüenza es que este ayuntamiento se pueda ver obligado a devolver dinero. Ustedes movieron y hablaron mucho, pero de trabajar nada. No teníamos ni los proyectos y lo que estamos haciendo son eso, los proyectos», replicó, «lo único que tenían hecho eran cuatro hojas».

Vox califica de‘moción de chiringuitazo’ la declaración por el 8M

Todos los partidos del pleno excepto Vox presentaron una moción conjunta por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La encargada de leerla fue la portavoz del grupo PSOE, Pilar Ribas, indicando que «el feminismo (desde una perspectiva igualitaria) es consubstancial a la democracia y sólo avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres conseguiremos que la sociedad avance de manera digna y justa». Manifestó además la necesidad de un compromiso para acabar con la violencia machista. La portavoz de Vox, Araceli Colomar, indicó que su grupo no se podía «adherir a una moción del chiringuitazo». Argumentó que con el actual gobierno «las mujeres están mucho más desprotegidas» por el impacto de la «ley del sólo sí es sí» e indicó que «la violencia no tiene género.