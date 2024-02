Horeca Ibiza: Alimentar con recuerdos, saborear con las palabras

Antònia Cardona se enjuga las lágrimas. Le puede la emoción. Se abraza al reconocimiento que la feria Horeca acaba de concederle a su familia por los más de 40 años que llevan al frente del restaurante Es Ventall. Un trofeo que han recibido de manos del chef Paco Roncero, el gran homenajeado de la mañana. En el escenario, su marido, Miguel Bonet, fundador del establecimiento y las nuevas generaciones de la familia, entre ellos el más pequeño, Miquel, que a pesar de ir aún en brazos luce chaquetilla y, según comenta su padre, el chef José Miguel Bonet, aunque es muy pequeño para darle a las ollas el paladar lo tiene bien entrenado.

Antònia contempla emocionada la historia del restaurante, la de su familia. Koldo Royo, chef, asesor de Horeca y maestro de ceremonias del acto de reconocimientos, le pasa el brazo por los hombros. A punto ha estado la familia Bonet de no vivir ese momento. El tráfico, los problemas para aparcar... No llegaban, así que Joan Riera, Juanito de Ca n’Alfredo, había recogido su galardón segundos antes de que ellos llegaran, con la lengua fuera y sonrientes, para disfrutar del reconocimiento. «La familia es refugio y faro, es la esencia de quienes somos, hacen que te mantengas pegado a las raíces», comenta la familia, que asegura que sirven no sólo comida, «sino también relatos y recuerdos». «Todo empezó con una familia luchadora que montaron en su pueblo una casa de comidas», comenta Royo. Es lo mismo que destaca, ese afán luchador, José Luis Córcoles, director comercial de Horeca, de la familia Costa, del Grupo Empresarial Paya de Formentera, que envía a los más jóvenes de la familia, a recoger el reconocimiento.

«Empezaron repartiendo butano», comenta el conductor. «Y ahora tienen a más de 250 personas trabajando en la hostelería y en empresas de alquiler», apunta Córcoles, que destaca que la historia empresarial de la familia costa pone de manifiesto que el futuro «no existiría sin esas generaciones que se deslomaron en el pasado», un sacrificio que hace que la tercera y la cuarta generación pueda «recoger los frutos de ese trabajo».

«Yo, en la gastronomía, sólo tengo palabras», comenta la periodista de Diario de Ibiza Marta Torres Molina tras recibir el galardón de Horeca. Un reconocimiento que recibe algo apabullada por las figuras de los fogones que la acompañan en el escenario. Torres Molina, autora de los libros ‘Cocineras en Ibiza’ e ‘Ibiza de la tierra a la mesa’ y de la sección Gastronomía de guerra del Dominical de Diario de Ibiza, recuerda, cuando le preguntan por su transitar por el mundo de la cocina, que dudó entre estudiar Periodismo o cocina. Destaca que con el primer libro descubrió una forma de combinar estas dos pasiones, algo que disfruta «muchísimo», comenta tras recibir el reconocimiento de Charo Val, CEO de La Alacena del Gourmet y que acaba de recibir en Fitur el Premio Excelencia por su iniciativa ‘La gastronomía como herramienta de cambio social’.