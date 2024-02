Especulación con las plazas de garaje: En Ibiza ya valen el doble que la media española

«Llevo tres años buscando una plaza de aparcamiento en el centro de Vila y es que no hay. Es imposible encontrarla. No sale ninguna a precio razonable y cuando sale una, aunque sea cara, enseguida vuela. Hace un año vi una por 50.000 euros en el centro. Me pareció cara pero llamé para intentar negociar y ya la habían vendido», cuenta Vicent, un vecino de Ibiza que resume el problema que tienen muchos otros para encontrar plazas de aparcamiento en la ciudad. Son muy escasas y la especulación crece a su alrededor.

«Mientras la dependencia del vehículo privado no deje de aumentar y el transporte público no mejore sustancialmente, cada vez va a haber más dificultades para estacionar en la calle y el precio de las plazas de garaje va a seguir registrando incrementos muy fuertes», señala la vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, Natalia Bueno, que subraya además que se trata de propiedades que cada vez despiertan más interés entre los pequeños inversores para ponerlas en alquiler.

El constante incremento en los precios que se está registrando en el sector inmobiliario no se limita a la vivienda y alcanza también a los aparcamientos privados. Natalia Bueno pone de relieve que cualquier plaza que sale a la venta por menos de 10.000 euros desaparece del mercado con extraordinaria rapidez.

Un reciente estudio de Fotocasa coloca a las islas como la segunda autonomía con los precios más altos de toda España, solo superadas por el País Vasco. El precio medio de una plaza de garaje en el archipiélago se cifra en 16.817 euros, solo por detrás de los 21.320 de los aparcamientos vascos, y a enorme distancia de los 12.832 de la media estatal.

El caso de Ibiza

Pero en Ibiza esa cifra se dispara. Consultando la web de Fotocasa, entidad autora de ese estudio, y también la de Idealista, el otro grande del sector, se puede comprobar que el precio medio de las plazas de aparcamiento en la isla supera los 25.000 euros, y por muy poco los 26.000 en la capital insular. El doble que la media española.

Pero si se mira en concreto el caso de Vila, que es donde hay más aparcamientos en venta, se puede comprobar lo que decía Vicent, en el centro no hay o tienen precios desorbitados. La gran mayoría de las plazas a la venta están en Can Misses, Cas Serres o ses Figueretes. En Idealista hay una en el Eixample por 9.000 euros, pero es para moto, y otra por 70.000 en la calle Ramon Muntaner, para dos vehículos. También una por 24.500 euros en la calle Aragón, pero advierte: «Para coche pequeño». Y otra por 45.000 en la calle Abad y Lasierra. Las dos en el Eixample. Nada en el casco histórico.

En el conjunto de la isla hay una gran variedad de precios que van desde los 14.900 en ses Figueretes a los 45.000 en Roca Llisa en Fotocasa, y de una oferta de 9.200 euros en Cas Serres al citado de 70.000 en Ramon Muntaner en Idealista.

En Formentera no hay apenas nada. Las dos plataformas llevan un aparcamiento subterráneo completo de 24 plazas por 153.000 euros, e Idealista uno en la Savina por 80.000 euros, el más caro de las Pitiusas, pero no hay más.

Aumento de precios

Pero el informe no solo señala el elevado desembolso que se tiene que hacer si se quiere que el vehículo privado ‘duerma’ bajo techo, sino además el fuerte encarecimiento que esas plazas está registrando, con una subida en Balears del 31,1% en 2023, un porcentaje que solo queda por detrás del 44,1% de Navarra, y de nuevo muy alejada del alza media de España, del 7,5%.

Estos datos explican que los garajes se hayan convertido en objetivo de pequeños inversores, que aunque sus ahorros quizás no sean suficientes para adquirir una vivienda y alquilarla, sí pueden hacerlo con alguna de estas plazas de aparcamiento y conseguir una rentabilidad a través de su alquiler, según pone de relieve la vicepresidenta del Colegio de los API. Hay que tener en cuenta además la fuerte revalorización que presentan en las islas.