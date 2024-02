PP y Vox imponen el castellano en las comunicaciones del Parlament

El Partido Popular y Vox han acordado imponer la utilización del castellano en todas las comunicaciones relativas al Parlament, un hecho que desde el PP consideran «razonable» a pesar de que no se ha llevado a cabo en la Cámara autonómica desde hace más de treinta años (1992).

El voto afirmativo de los representantes populares ayer en la Mesa decantó la balanza para que el escrito presentado por el presidente ultraconservador Gabriel Le Senne saliera adelante frente a la negativa del PSOE (tres votos a favor y dos en contra). Una propuesta que persigue instaurar «el bilingüismo» en el Parlament y que, según señalan desde el Govern, no romperá con la ley de normalización lingüística.

En este sentido, la propuesta de Vox apoyada por el PP provocará que todos los documentos oficiales, el reglamento y el Boletín Oficial de la Cámara, que hasta ahora estaban redactados en catalán, sean transcritos también al castellano. Asimismo, la proposición también detalla que «todos los ciudadanos tendrán derecho a obtener respuesta en cualquiera de las dos lenguas oficiales, la web contemplará dos versiones, las publicaciones de las redes sociales deben combinar la utilización de ambas lenguas de forma equilibrada y se dotará al Parlament de los medios necesarios y suficientes para los fines antecedentes».

Según el documento aprobado ayer, la Mesa de la Cámara también acuerda convocar dos vacantes que cubrirían las funciones para hacer efectiva la medida. «Cubriendo estos dos puestos, ya existentes pero actualmente vacantes, no será necesario ningún incremento de plantilla», defendió Le Senne.

Una "necesidad social"

Así, la segunda máxima autoridad de Balears aseguró que esta es una cuestión en la que su gabinete lleva trabajando desde hace meses en colaboración con el Partido Popular y responde a una necesidad social. «Hay dos lenguas oficiales en las islas y lo lógico es que el Parlament proporcione la información en las dos".

"Quiero transmitir tranquilidad", apuntó, "esto lo iremos ejecutando a medida que se pueda e incorporaremos las dos opciones a los documentos más relevantes», detalló Le Senne. El presidente ultraconservador defendió que la propuesta no romperá con la ley de normalización lingüística, por lo que no ve motivos para pedir informes jurídicos a los letrados de la Cámara, tal y como reclaman los partidos de la oposición.

Imagen del Parlament balear. / Diario de Ibiza

Por su parte, desde el Partido Popular expresaron satisfacción tras la medida aprobada con sus socios ultraderechistas y argumentaron que dicho bilingüismo ya se produce «en otros parlamentos como País Vasco, Navarra o Comunidad Valenciana». La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, negó que se tratara de una imposición y tildó de «razonable» el hecho de que el bilingüismo se instale en la Cámara.

«El propio Govern de les Illes Balears tiene ya su web en catalán y en castellano, publica en el BOIB en ambas lenguas cooficiales y también las notas de prensa. El Partido Popular defiende garantizar que las instituciones puedan atender a los ciudadanos en cualquiera de las dos lenguas cooficiales», determinó Durán.

En el caso de la oposición, argumentaron que el documento aprobado por PP y Vox incumple con varios artículos de la ley de normalización lingüística y anunciaron que recurrirán si Le Senne no pide una valoración jurídica a los letrados. «Es un acuerdo que contradice la legislación vigente, es ilegal y por ello solicitamos que quede suspendido hasta que no se emita un informe jurídico. En el caso de que la Mesa no lo solicite, Més per Mallorca no renuncia a ninguna vía para que este Parlament no se salte sus propias leyes», expresó el portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia.

Asimismo, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, señaló a la presidenta del Govern, Marga Prohens, el «ataque hacia el catalán» que supone esta propuesta. «El PP ha roto todos los consensos que había alcanzado esta Cámara, ni Bauzá llegó tan lejos. Hablar de acuerdo para el bilingüismo es una vergüenza para cualquier persona que defienda la utilización de la lengua propia de estas islas».

En relación al documento presentado por Le Senne, Negueruela expresó que «es una vergüenza cómo está redactado, jurídicamente es nefasto y es una imposición de una Mesa que hoy ha actuado de forma totalmente antidemocrática». Por este motivo, al igual que Més per Mallorca, el PSOE también recurrirá el acuerdo y buscará el apoyo de entidades de defensa del catalán.

Vuelve la sintonía PP-Vox

El acuerdo entre populares y ultraderechistas evidencia que ambos partidos vuelven a estar en buena sintonía tras semanas de reproches por parte del PP respecto a la crisis interna que atravesaban sus socios. Un hecho que ya se pudo apreciar durante el pleno en el Parlament que se celebró el pasado martes a través del mensaje de agradecimiento que lanzó la presidenta Prohens.

«La semana pasada pedí un ejercicio de responsabilidad y quiero agradecer que hayan sabido reconducir la situación interna y recuperar la unidad del grupo para seguir trabajando juntos y llevar a cabo el cambio que nos exigieron los ciudadanos de Balears», expresó Prohens en alusión a Vox.