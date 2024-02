Desde hoy viernes 9 de febrero hasta el 27 de marzo la capital de Ibiza celebra la undécima edición de Patrimoni Gastronòmic, unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Ibiza, en las que este año participan un total de once restaurantes de la ciudad, con menús temáticos a un precio de 25 euros compuestos por entrante, plato principal y postres.

"Queremos posicionar Ibiza como destino gastronómico y dar a conocer su cocina, tanto la tradicional como aquella más innovadora, para demostrar que tenemos el potencial suficiente como para conquistar por el estómago a todos aquellos que nos visitan y estos menús de la iniciativa Patrimoni Gastronòmic son una oportunidad perfecta para conocer todos los sabores de nuestra Ciudad”, ha manifestado Laura Planells, concejala de Comercio, Turismo y Mercados del Ayuntamiento, durante la presentación de esta XI edición, celebrada en el restaurante CBbC Ebusus. En el acto también han participado Miquel Tur Costa, vicepresidente de Pimeef Restauración y representantes de algunos de los restaurantes participantes.

Talleres de cocina

Entre los 11 restaurantes participantes hay varios que repiten, como Ca n’Alfredo, Ebusus CBbC, Sa Nansa y el Gran Via, y por primera vez participarán Cafeteria Pepe, Guillemís, Tierra de Ibiza, Alegría Pizzería Café, Blavós, Es Mercat Eivissa y Namasté Ibiza.

Esta iniciativa se complementará con talleres de cocina para profesionales y público en general, que serán impartidos por la cocinera Marga Orell. Los cursos tendrán un coste de 20 euros para residentes y 30 euros para no residentes en el municipio de Ibiza. En el taller familiar del día 22 de febrero los menores tienen asistencia gratuita. Los cursos se realizaránen Es Graner de Can Coves (c/ Fusters, nº6, Polígono Montecristo). Las personas interesadas se pueden inscribir a través de la dirección de correo electrónico informacioturistica@eivissa.es.

La programación de estos cursos es la siguiente:

Viernes y sábado, 16 y 17 de febrero (17h)

Taller de Cocina Coreana

Ejemplos: Pan de huevo, Bibimbap con pollo frito coreano

Viernes, 23 de febrero (17h)

Taller de Cocina India

Ejemplos: Platos vegetarianos típicos de la cocina india

Sábado, 2 de marzo (17h)

Taller de cocina Ibicenca “actualizada”

Ejemplos: Xupa-xups de sobrasada, sofrit pagès y biscuit de algarrobacon almendra

Sábado, 9 de marzo (17h)

Taller de Cocina Japonesa

Ejemplos: Sushi, Dorayakis

Viernes, 15 de marzo (17h)

Taller de Cocina Italiana

Ejemplos: Antipasti, Risotto, Crostata

Sábado, 23 de marzo (17:00h)

Taller de reposteria ibicenca

Ejemplos: Flaó y Orelletes

Patrimoni Gastronòmic es un certamen organizado desde la concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Eivissa y cuenta con la participación de la Pimeef y Sabores de Ibiza.