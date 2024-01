La coordinadora de Vox en Sant Antoni respalda a los rebeldes: "Creo en todos"

Los cargos públicos de Vox en Eivissa muestran su perplejidad ante la crisis abierta y, cierran filas en torno a la presidenta del partido en Balears, la ibicenca Patricia de las Heras. Excepto la coordinadora de Vox en Sant Antoni y concejala, Esther Fernández, que se sale del guion previsible en Eivissa y asegura que también confía en los cinco diputados rebeldes que han hecho saltar por los aires a la formación de la ultraderecha. En todo caso, todos los consultados coinciden en que este "no es el final de Vox".

Para empezar, Fernández asegura que la crisis interna ha pillado por "sorpresa a todos" y que ha dejado al partido "boquiabierto", al tiempo que señala que entre los siete protagonistas del conflicto tiene "amigos y sobre todo compañeros". Esto explica en parte que luego la coordinadora de Vox en Sant Antoni manifieste su apoyo a todos ellos: "Como concejala de Sant Antoni sigo creyendo tanto en Patricia de las Heras como en el presidente del Parlament y los cinco parlamentarios. Creo en todos ellos al cien por cien. Tienen mi mayor respeto", recalca.

¿Ve entonces justificado que los rebeldes hayan echado del grupo parlamentario a De las Heras y a Le Senne? "No soy yo quien tiene que justificarlo. Son mis compañeros del Parlament los que tienen que explicar lo ocurrido y el comité de garantías del partido tendrá que ver si es justificable o no", responde Fernández, que destaca por encima de todo que la dirección nacional del partido tiene que resolver el conflicto y todos tienen que "acatarlo y seguir adelante".

Fernández le resta importancia

Fernández trata de quitar hierro al enfrentamiento que ha dinamitado al partido en Balears. "No puedo ni llamarlo problema interno. Vox nacional va a solucionar este pequeño enfrentamiento. Nosotros nos hemos quedado bastante sorprendidos pero son cosas que ocurren en el día a día", resalta la única representante de Vox en el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Colomar afirma que no habrá perdón

De forma diametralmente distinta lo ve la coordinadora y portavoz de Vox en Sant Josep, Araceli Colomar, que se vuelca en De las Heras y califica de "guarrada" la acción de los diputados rebeldes y espera que sean "expulsados" del partido. "En Vox no se perdona esta falta de lealtad porque el que es desleal una vez, lo será una segunda. Nuestro partido no tolera esta zancadilla a un compañero", subraya, al tiempo que lamenta que "el dinero publico corrompe a las personas". "Este es un claro ejemplo. En Vox tampoco nos libramos de estas personas", añade Colomar.

También pide a los cinco rebeldes que devuelvan el acta de diputado, pero sabe de antemano que "no lo harán" porque se mueven "por ambición". "Esto es una ignominia. Esto no es lo que han escogido los votantes de Vox en Balears. Es muy triste porque de algunos compañeros de los cinco [rebeldes] no me lo esperaba, pero de otros no me extraña", indica Colomar, que es concejala de Vox en Sant Josep junto a Raquel Ripoll.

Díaz de Entresotos escurre el bulto

Por su parte, el conseller insular de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, se muestra comedido, califica lo que está ocurriendo de "lamentable y triste" y espera "una explicación razonable" "No me esperaba semejante cosa. Me he quedado estupefacto". "No creo que sea el final de Vox en Balears porque el partido está bastante arraigado con una militancia muy fiel", justifica Díaz de Entresotos. Lo mismo dicen Fernández y Colomar, aunque esta última admite que habrá que "salir a la calle e ir pueblo a pueblo" para mantener la confianza del electorado de Vox.

En todo caso, mientras Colomar destaca la contundencia disciplinaria de la dirección nacional del partido, que "no perdona" deslealtades, Díaz de Entresotos afirma que no sabe cómo acabará porque el partido es "muy garantista en este tipo de cosas". Reconoce, eso sí, que tiene "mala pinta".

Por su parte, la concejala de Vox en Santa Eulària, Paola Salsoso, expresa su apoyo a De las Heras y agrega que "el resto ya se irá viendo". "Todo es muy precipitado. Hay que esperar a que se sitúe todo", afirma, al tiempo que señala que "ni de broma" esto marcará el final de Vox. "Simplemente cinco personas han decidido tomar otro camino y los demás vamos a seguir trabajando por el partido", destaca.

Este diario trató ayer infructuosamente recabar la opinión del portavoz de Vox en Vila, Héctor Rubén Andrés Delgado.