El artista ibicenco Bartolomé García Tur, cuya desaparición había sido denunciada este viernes, apareció este sábado por la tarde en Palma, según han confirmado fuentes de la familia. Al parecer el hombre, de 86 años ,estaba desorientado, pero en buen estado de salud. El pintor ha vuelto la mañana de este domingo en barco a Ibiza, donde lo esperaba su familia.

García Tur había viajado a Mallorca sin avisar a ningún familiar, por lo que el viernes se dio el aviso de su desaparición. Según ha explicado su hijo, Javier García a Diario de Ibiza, esta misma mañana irán a la Policía Nacional a retirar la denuncia de la desaparición. Asimismo, tienen previsto iniciar las gestiones para que se le reconozca su estado de salud. "Aunque no está diagnósticado de demencia senil, habíamos notado indicios y esto ha sido un punto de inflexión", ha señalado.

La búsqueda

La alarma saltó el viernes por la tarde. Según había explicado su hijo, Bartolomé, que es un conocido pintor de la isla, "bajó al estudio por la tarde y ya no subió a cenar". Le habían visto por última vez en la zona de Can Misses, donde tiene su casa, y en la búsqueda participaban efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y los Bomberos del parque insular.El operativo se había centrado en la zona de Can Misses y Cas Mut, junto al Cementerio Nuevo de Vila, donde se creía que podría haber salido a pasear.

Bartolomé es un hombre que se encuentra en "condiciones físicas buenas, teniendo en cuenta su edad. Está tomando Sintrom y aunque no está diagnosticado, tiene inicios de demencia senil", explicó la familia.

Desde Emergencias 112 habían lanzado un mensaje de búsqueda en redes sociales pidiendo difusión y la participación ciudadana en su búsqueda. Al final la familia respira tranquila.