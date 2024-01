Ferrer reclama que la próxima reforma de la Constitución sea la del senador de Formentera

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha reclamado que la próxima reforma constitucional acabe con el «agravio histórico» que sufre la pitiusa menor al no tener todavía un senador propio. Ferrer lamentó ayer que no se haya aprovechado la ocasión para tratar esta reivindicación, asegurando que «parece que no merezcan los mismos derechos políticos que el resto de territorios insulares».

Según dijo, el PP accedió a tramitar la reforma del artículo 49 de la Constitución que afecta a personas con discapacidad y que elimina el término ‘disminuido’, con la condición de que no se modificaran más puntos. Ferrer también ha destacado que la dependencia administrativa de Ibiza por parte de Formentera ha ido ligada históricamente a la posibilidad de elección del senador propio y ha recordado que desde 2004 se aprobó en la isla por unanimidad poder elegir un representante al Senado, acordando también en 2009 instar al Gobierno a impulsar las modificaciones necesarias para que los ciudadanos de Formentera y Ibiza puedan elegir esta figura. «No obstante, más de una década después, la modificación de la Constitución que debe hacer posible esta reclamación histórica y unánime no se ha llevado a cabo», insistió Ferrer.