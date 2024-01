El Ayuntamiento de Sant Antoni ha llevado a cabo un proyecto de mejora y mantenimiento de varios caminos rurales del municipio, que cuentan con una subvención directa del Consell de Eivissa.

El concejal de Sector Primario, Miguel Ángel Costa, ha explicado que las actuaciones se llevan a cabo para la reparación de una serie de caminos que a consecuencia del uso y de los efectos de la climatología presentan en la actualidad un estado de deterioro y requieren una mejora de sus condiciones de seguridad y tránsito.

En total, se han acondicionado catorce caminos, en los que se incluyen el Camí de ca na Beneta, Camí decan Cantó, Camí de can Bernadet, Camí de can Puig, Camí de can Taules, Camí de can Baró, Camí de can Bassetes, Camí de darrere es kàrting, Camí de ca n’Aldriaca, Camí de cas Arabins, Camí de Forca, Camí de cas Bernats, Camí de sa Creu des Magres y Camí de sa Caseta.

Los trabajos se adjudicaron por un importe total de 165.504,22 euros, de los cuales 120.000 euros forman parte de la subvención del Consell, enmarcada dentro de las ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero de la isla.