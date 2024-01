El sindicato CCOO avisa: «La ciudad de Ibiza se puede ver mermada de presencia policial». Lo hace en una nota remitida a los medios de comunicación en la que acusa al Ayuntamiento de incumplir «los acuerdos pactados y firmados con los sindicatos».

Se refiere concretamente a un acuerdo que recoge la cesión de días libres por parte de los agentes con la finalidad de potenciar la presencia policial en la ciudad.

«Para que esta acción se lleve a cabo, el acuerdo recoge que la Jefatura publicará un calendario antes del 15 de enero de 2024. Un calendario del que no sabemos nada y tampoco hemos recibido ninguna explicación», destaca la nota, firmada por el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Ibiza, Juan Ortiz.

«Los sindicatos teníamos sospechas de que esto podía suceder ya que, en ningún momento se abrió el plazo de inscripción de la bolsa de voluntarios. Además cuando se hicieron preguntas sobre el asunto recibíamos evasivas como respuesta», añade el comunicado.

«15 días en incumplirlo»

El acuerdo fue firmado en el mes de noviembre de 2023 y entró en vigor el día 1 de Enero de 2.024 y «tan solo han tardado 15 días en incumplirlo», afirma Ortiz, que alude al «malestar generalizado en la plantilla de la Policía Local de Vila: «En caso de que la situación no mejore, preveemos que no habrá efectivos policiales para la celebración de los próximos eventos como Carnaval, Semana Santa, Ibiza Medieval, dispositivo para partidos de fútbol, etc. Una plantilla que tiene un grave problema de consolidación de personal y que estas acciones siguen provocando la migración de agentes a otros municipios o directamente la renuncia de nuevos aspirantes».

«Nos entristece profundamente que esta vaya a ser la tónica municipal en lo que se refiere a seguridad ciudadana y recursos humanos. Y es que, el pasado mes de noviembre los trabajadores del Ayuntamiento vieron como no cobraban las horas extra que se les adeudaban y aún a día de hoy estamos esperando que algún responsable técnico o político se dirija a los representantes de los trabajadores con alguna explicación o algún tipo de disculpa por el perjuicio que causaron a los casi 500 trabajadores municipales», termina el comunicado del sindicato CCOO.