La agente inmobiliaria Becky Fatemi, una de las principales asesoras inmobiliarias de Londres, recientemente se ha hecho cargo de una villa en Ibiza valorada en 19,6 millones de euros. La profesional británica nacida en Irán también ha incorporado a su cartera de propiedades una casa en Mallorca que cuesta 40,4 millones de euros.

El medio inglés The Times menciona que la mayoría de los inmuebles que vende Fatemi están tasados entre 9,2 y 23,1 millones de euros (lo más barato que tiene a la venta es de 2,3 millones de euros). La mayoría se encuentran en los exclusivos barrios londinenses de Chelsea, Belgravia, Mayfair y Primrose Hill. En este momento, Fatemi se ocupa de tres mansiones en la capital británica valoradas en más de 259,5 millones de euros y, en el periodo entre 1999 y 2022, gestionó transacciones por valor de 101.487,9 millones de euros.

"Comprar estilos de vida"

“No nos ocupamos de ladrillos y cemento. La gente viene a nosotros para comprar estilos de vida. Tengo clientes con muchas obras de arte que dicen: ‘Becky, conoces alguien que quizás quiere comprar mi Picasso?' Y los conecto”, explica Fatemi. A pesar de que no puede nombrar clientes por acuerdos no divulgativos y “la necesidad de discreción absoluta”, detalla que han recurrido a ella casi todo tipos de compradores: "Un primer ministro, un rey, una estrella del pop, una estrella de YouTube y una ganadora de premios Grammy”. Acerca del reconocido creador de contenido para YouTube, describe “que ni siquiera tenía 22 años y gastó 11 millones de libras esterlinas [12,7 millones de euros]”.

Algunos de los compradores que se ponen en contacto con ella, apunta, pagarán lo que sea para encontrar una casa en una zona determinada o incluso la calle exacta. Una familia, recuerda, pagaba 115.326 euros a la semana por alquilar una vivienda en Westminster. “Pero eran nueve personas, con empleados, seguridad y su séquito”. Otros están dispuestos a esperar para encontrar una casa con jardín en Notting Hill. “Y si no hay nada a la venta, me acerco a los propietarios para ver si venden”, explica Fatemi.

Emigración de Londres

En los últimos años, comenta, muchos de sus clientes han empezado a mudarse de Londres a lugares como Dubái. No solo porque Londres es una ciudad difícil para obtener el permiso para realizar reformas, ya que “es una zona con edificios catalogados, así que no puedes añadir un ático”, argumenta sino también por otras cuestiones como la criminalidad y el clima: “En Dubái no hay basura en las calles. Y hay sol”.

Cuando emigran, muchos dejan sus casas vacías en lugar de alquilarlas porque es "una molestia", opina. “No compraría un piso para mi hijo. Ganas más dejando el dinero en el banco”, indica. El éxodo de Londres empezó, según ella, con la invasión rusa de Ucrania. Como agente, “hay que estar atentos a la lista de personas políticamente expuestas. Tienes que ser muy, muy seria cuando se trata de cumplir”, explica.