Vila se consuela con un décimo del quinto premio del sorteo

El despacho mixto de lotería de la avenida Bartomeu de Rosselló ha salvado a la ciudad de Ibiza de quedarse en blanco en un sorteo extraordinario de Navidad muy esquivo en el reparto de fortuna, muy al contrario de los 936.000 euros con que ha alegrado el día al barrio de Siesta, en Santa Eulària. En el caso de Vila, tan solo se ha expedido un décimo del número 88979, agraciado con un quinto premio. Es decir, 6.000 euros para el cliente que lo adquirió.

El propietario de este despacho, Gerardo Tur, se ha enterado del premio por la prensa a las 10.20 de la mañana, justo después de que los niños de San Ildefonso cantaran el número. A los pocos minutos, todos los medios de comunicación de la isla se iban acercando a su establecimiento, que combina la venta de Lotería Nacional con la actividad de estanco y venta de periódicos.

Durante la mañana, Tur ignoraba cuántos boletos de este quinto premio había podido verder. Como se trata de un despacho y no de una administración de lotería, los boletos se despachan de manera automática a través de la máquina expendedora. Por la tarde, el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Balears, José Antonio Hevia, confirmaba que se trataba de un solo décimo.

Los curiosos

No obstante, con todo el revuelo de cámaras y prensa a las puertas del establecimiento, no ha sido pocos los viandantes que se acercaban, interesados por si se trataba del Gordo o de uno de los premios más abultados de este sorteo. A esa hora de la mañana, poco antes de las once, la avenida de Bartomeu de Rosselló empezaba a animarse con los clientes de las tiendas de ropa, muchas de ellas ya con prendas de rebajas para la Navidad.

Además, muchas familias iban llegando y tomando posiciones, en primera fila, para contemplar el desfile de la comitiva de Papá Noel. Mientras los curiosos preguntaban a los periodistas por el sorteo, un cliente con acento italiano entraba y se dirigía a la dependienta del despacho para comprarle un décimo de lotería. La joven, sorprendida, ha tenido que explicarle que los boletos ya no se venden en la misma jornada del sorteo, pero le ha ofrecido a cambio la posibilidad de participar en el sorteo de la Lotería del Niño el próximo 6 de enero.

En los cinco años que han pasado desde que el estanco de Bartomeu de Rosselló se reconvirtió en despacho mixto, esta es la primera vez que reparte un premio de la Lotería de Navidad. No obstante, anteriormente había llegado a agraciar a uno de sus clientes con 1,5 millones de euros, gracias a un primer premio de la Primitiva.