El alcalde confirma que el edificio en ruina de los Don Pepe no se salvará

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha reiterado este miércoles en el pleno, en respuesta a una vecina desalojada de los apartamentos Don Pepe, que el edificio declarado en ruina, el A, no se puede salvar a pesar de que el PP cuando estaba en la oposición defendía que se podría permitir su rehabilitación a través de una modificación de la ley urbanística. La afectada, Catherine Collier, que destacó que fue «expulsada» de su casa hace tres años y medio, recordó al alcalde que, cuando él estaba en la oposición, «la solución era muy simple» y bastaba con «la votación de una enmienda a la ley urbanística».

«Nos dijeron y repitieron que una vez que el PP obtuviera mayoría en las tres instituciones [Ayuntamiento, Consell de Ibiza y Govern balear] se iba a votar esta enmienda. ¿Dónde está? ¿Cuándo se votará?», cuestionó al final de la sesión plenaria esta propietaria, que asegura que vive en «una vivienda social» y que, dentro de diez años, cuando acabe de pagar la hipoteca de su apartamento de los Don Pepe tendrá «80 años».

También criticó que el PP «durante mucho tiempo habló de rehabilitar los dos edificios» y ahora, «de repente, sólo uno». «Parece que el edificio A no tiene los mismos derechos que el B», lamentó. La vecina, acompañada por varias propietarias más y que, según remarcó, actuaba a título personal, echó en cara al alcalde que lleva cuatro meses intentando, infructuosamente, concertar una cita con él. «Por eso he decidido venir a hablar con usted en el pleno», señaló.

Seis meses sin explicaciones

Catherine Collier recordó a Roig que, al asumir el cargo, dijo que el problema de los Don Pepe era «un asunto muy importante» y que «no tomaría ninguna decisión sin hablar antes con todos los vecinos». Por ello, lamentó que en seis meses de gobierno no se haya convocado ninguna asamblea para dar explicaciones «a todos» ellos.

También pidió la afectada que se mantengan las ayudas para el pago del alquiler de la vivienda una vez que se agote el plazo de tres años inicialmente previstos y, además, su «reactualización» porque «no se corresponde» con los precios de mercado.

El alcalde pidió, «una vez más, disculpas», porque «esta Administración no ha tratado bien este tema» y explicó que cuando su partido, estando en la oposición, planteó modificar la ley urbanística para facilitar la rehabilitación de los dos edificios, era «al principio». Luego, lamentó, «se tomaron decisiones, incorrectas». «Ahora la responsabilidad la tenemos nosotros, pero no estamos en el mismo punto. Podemos mantener esta propuesta [la modificación legislativa], pero afectará al edificio B, no al A, que tiene una declaración de ruina por parte de esta Administración», dijo, al tiempo que se ofreció a darle una cita la próxima semana.

Revocar la declaración de ruina

La afectada rebatió al alcalde, situándole en una situación incómoda, y afirmó que el argumento de la ruina «no se sostiene en pie» ya que «el abogado dijo que no era necesario presentar alegaciones en contra porque se podía revertir», siempre y cuando se presente un proyecto con garantías, apuntó. «Sería bueno que nos lo dijera a nosotros», le contestó Roig, que también recordó a la afectada que los vecinos firmaron en el pasado mandato (no lo hizo esta afectada) un protocolo en el que se comprometían a no emprender acciones legales.

Quejas de Cala Vedella

Por segundo pleno consecutivo, el alcalde también tuvo que lidiar con los vecinos del edificio colindante con el de Vadella 64, que soportan las molestias de un generador eléctrico. Una afectada, María, leyó, en representación del resto de vecinos, los dos correos remitidos al Ayuntamiento, y de los que no ha recibido ninguna respuesta, en los que denuncia no sólo las molestias «las 24 horas del día por ruido y emisiones de gases insalubres», sino también la pasividad del Ayuntamiento. «No entiendo que su problema se haya convertido en el nuestro. No es justo», dijo.

Sin solución con el generador

Al igual que el mes pasado, el alcalde se limitó a decir que el Ayuntamiento «está actuando de la manera que la normativa lo permite». «Hoy por hoy intentamos hacer lo posible y seguiremos haciéndolo para levantar las actas y expedientes oportunos. No va lo rápido que quisiéramos», dijo Roig. A solicitud de este diario, el equipo de gobierno tampoco concretó qué se ha hecho en concreto.

En noviembre, Roig pidió «paciencia» porque pronto Endesa iba a dar luz a Vadella 64, pero el arquitecto técnico Javier Gea, que denuncia desde hace años que este edificio es «ilegal» y al que el alcalde tampoco da cita, afirmó que él mismo contactó con la compañía eléctrica y que le informaron de que «no hay ningún contrato pendiente». «Es intolerable», subrayó.