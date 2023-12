Cinco superhéroes alegran la Navidad en Can Misses

Los pasillos de la Unidad de Pediatría de Can Misses están vacíos esta mañana lluviosa. Los juguetes y los cuentos de la sala de juegos están perfectamente ordenados y las relucientes bolas del árbol de Navidad devuelven un reflejo inmóvil del control de enfermería. Hoy los hijos y los padres están apiñados junto a uno de los ventanales de una improvisada sala de espera. «Todos los niños se lo merecen. Esto es una alegría para ellos y les va a ayudar a que se pongan mejor», explica Nuria Cayuela, una auxiliar de enfermería.

Hoy los pequeños aguardan la visita de cinco superhéroes, que entrarán por la ventana después de haberse deslizado por la fachada del hospital. Mientras los pequeños pacientes y sus familiares hacen tiempo a la llegada de Spiderman, Capitán América, Flash, Viuda Negra y Batman. «Spiderman les ha enseñado a bajar desde el techo», comenta uno de los pequeños.

Los chicos que necesitan más descanso se quedan sentados junto a sus padres y madres en siete butacas perfectamente preparadas para recibir a tan importantes invitados. Algunos de ellos llevan un aparatoso vendaje en la muñeca o en la parte interior del codo. Otros, más activos, corren entre los enfermeros y uno incluso se mueve con una bicicleta sin pedales. Unos esperan a Capitán América, otros quieren ver a Viuda Negra y otros piden a Flash que llegue rápido. Las ojeras son un rasgo común en todos los familiares que les acompañan.

Alguien lanza una cuerda desde el tejado. El cabo cuelga por el exterior de una de las ventanas y los niños y sus padres se inclinan hacia delante con mucha expectación. «¡Ya vienen! ¡Ya vienen!», se gritan unos a otros. Una de las payasas de hospital que acompaña a los chicos abre la cristalera, saca la cabeza para mirar al cielo y se tapa la boca con los ojos muy abiertos: «No os podéis imaginar lo que está pasando ahí arriba». Los sanitarios del módulo de enfrente se acercan a las ventanas, móvil en mano, para grabar el momento.

Más sogas caen por la fachada y comienzan a moverse hacia delante y hacia atrás. «Flash ya ha bajado. ¿No lo has visto? Es que es muy rápido», bromea una de las actrices. Otra observa: «Se suponía que este espectáculo es para los niños, pero mira cómo están los padres». Una enfermera de baja ha traído a su niña, aún muy pequeña, para ver a los superhéroes.

Batman extiende su capa para hacerse fotos con una niña que se le acerca. «Es mi favorito», afirma ella con una sonrisa tímida. Mientras Capitán América charla con unos niños, Flash compara sus músculos con los de un chico. «Estás en forma», le dice al niño. «Spiderman, eres un máquina», exclama otro. Viuda Negra practica su pose de acción junto a un grupo.

Cómo empezaron las visitas

«Spiderman, ¿hablas castellano?». «Con acento de Brooklyn», responde el superhéroe con un deje andaluz. «Esta idea nació el año pasado. Salió espontánea. Queríamos hacer algo diferente, algo bonito y el hospital nos dio la oportunidad», recuerda. Spiderman presenta a Batman y Viuda Negra, que son las dos incorporaciones de esta segunda visita de Navidad a Can Misses. «Importada desde Polonia y Alemania», añade ella. Spiderman anuncia que su intención es que cada año «vengamos más superhéroes» y envía «un beso muy fuerte para los padres: los auténticos héroes sois vosotros».

Después de saludar a todos los niños, los superhéroes comienzan a repartir regalos entre los pequeños, a quienes llaman por su nombre. Una niña, en brazos de su madre, recibe uno de los primeros paquetes. Ya en el suelo, rasga poco a poco el envoltorio hasta que aparece una muñeca de Bella, la protagonista de ‘La Bella y la Bestia’.

Otro chico oye su nombre y su madre le da ánimos para que se acerque a por su regalo. Batman es quien sujeta el paquete, pero las telas de araña dibujadas en los pequeños zapatos del niño hacen ver a quién preferirá acercarse. Otra de las chicas recibe un peluche, algo intimidada por el ruido, la gente y los superhéroes. Viuda Negra se da cuenta y se agacha a su lado para calmarla mientras le susurra al oído.

«Mi hija tiene casi cuatro años y ya llevamos cuatro días aquí», afirma Indira Retuerto. «El hospital es una experiencia que no es bonita y con esta sorpresa mantenemos la magia, la ilusión y les hacemos la vivencia lo más positiva posible a los niños», comenta con emoción.

Cuando todos los pequeños tienen su regalo, los cinco personajes de acción cruzan el pasillo para acudir a la habitación en la que reposa una niña que no puede moverse de la cama. Flash se agacha para quedar a su altura cuando le da su regalo: «Papá Noel en persona me lo dio para ti. Me ha dicho que te has portado muy bien este año». Ella quita muy lentamente el papel y sonríe al ver una muñeca. «¿Quién es?», preguntan sus familiares. «Es Ana, de ‘Frozen’», contesta la pequeña.

Una vez cumplida su misión más especial, Viuda Negra, Batman, Capitán América, Spiderman y Flash vuelven al ventanal para agarrar sus cuerdas. De camino, se despiden de los chicos a los que han hecho un poco más felices. Los superhéroes bajan hasta el aparcamiento de Can Misses para seguir con su lucha contra el crimen. Al otro lado del edificio, más allá de la autopista y la montaña, se abre un arco iris.