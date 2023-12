La temporada navideña ha llegado y, con ella, la oportunidad de transformar nuestros hogares en refugios llenos de calidez. Las viviendas se convierten en estos compases finales del año en centros de reunión de familias y amigos, y a muchos les gusta dar esa pincelada festiva mediante diferentes ornamentos.

Este año, las tendencias de decoración navideña invitan a explorar nuevas formas de expresar la esencia de la temporada, combinando elementos clásicos con toques modernos e innovadores. Desde la paleta de colores hasta las texturas y los estilos, existen un sinfín de posibilidades para convertir el hogar en ese centro de reunión de familiares y amigos.

Innovación en los colores

La clásica combinación de rojo y verde sigue siendo un favorito atemporal, y varios comerciantes consultados afirman que, en Ibiza, los clientes siguen pidiendo ornamentos tradicionales. «Tras la Navidad te das cuenta de que lo que te quedan restos es sobre todo de lo más nórdico, rosa o los últimos colores. Y las bolas, igual. La que más se compra es la roja, la plateada y la dorada», explica Ángeles Esteban, de Citubo.

Aunque en Ibiza siga gustando lo tradicional, las tendencias llevan a explorar paletas de colores más inusuales y sorprendentes. El azul profundo, el oro elegante y el blanco níveo se posicionan como opciones populares para aquellos que buscan un enfoque fresco y moderno. Los toques de plateado y verde esmeralda añaden sofisticación a la mezcla, creando una paleta de colores inspiradora que evoca la magia de esta época del año.

Lo simple es elegante

En ocasiones menos es más, y la tendencia en decoración navideña para este año abraza la elegancia en la simplicidad. Las decoraciones recargadas se dejan de lado y se da la bienvenida a los detalles seleccionados con cuidado. Adornos minimalistas, luces suaves y ramas de abeto esparcidas estratégicamente crean una atmósfera serena y acogedora. La idea es destacar la belleza natural del invierno sin abrumar los espacios con elementos innecesarios.

Naturaleza en el interior

La conexión con la naturaleza se refleja en las tendencias de decoración navideña para este año, como ya viene ocurriendo en temporadas anteriores. Elementos como ramas de pino, piñas, eucalipto y madera sin tratar se incorporan de manera creativa en la decoración, buscando esa calma que aporta lo natural en el hogar. Centros de mesa elaborados con ramas secas y velas, coronas de eucalipto en lugar de las clásicas de acebo y pequeños detalles de madera natural en la decoración crean un ambiente rústico y encantador que evoca la calidez de la naturaleza en plena temporada de invierno.

Personalización y DIY

La tendencia DIY (do it yourself, es decir, hazlo tú mismo) continúa ganando terreno en la decoración navideña, permitiendo que la creatividad florezca. Adornos personalizados, calendarios de adviento hechos a mano y guirnaldas únicas son solo algunas de las opciones para aquellos que buscan agregar un toque personal a su decoración. Este enfoque no solo añade un toque único a los espacios, sino que también fomenta la creatividad y la conexión con la temporada festiva. Además, permite reutilizar infinidad de materiales.

Luces inteligentes y tecnología

La tecnología se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas y la decoración navideña no es una excepción. Las luces inteligentes que pueden ser controladas con dispositivos móviles, proyectores de luz con patrones festivos y árboles de Navidad con iluminación LED programable están en alza. La tecnología no solo agrega un toque moderno a la decoración, también facilita la creación de ambientes mágicos.

Estilo Vintage y Nostalgia

Este año, la nostalgia y el encanto del pasado se manifiestan en la decoración navideña. Adornos vintage, figuras clásicas de Papá Noel y juguetes antiguos se mezclan con elementos modernos para crear un ambiente encantador y evocador.

La combinación de lo antiguo y lo nuevo añade profundidad y carácter a la decoración en casa, recordándonos la importancia de las tradiciones en esta época del año.

La diversidad cultural se refleja en las tendencias de la decoración para las fiestas de este año, ofreciendo una amplia gama de estilos inspirados en diferentes tradiciones y celebraciones del mundo.

Desde la decoración escandinava minimalista, con tonos neutros, elementos naturales y simplicidad, hasta la opulencia de la decoración mediterránea, las opciones son infinitas. Incorporar elementos de diferentes culturas no solo agrega variedad estética, sino que también celebra la riqueza y diversidad de las festividades navideñas en todo el mundo.