Una avería en la resonancia del hospital de Ibiza obliga a cancelar las pruebas durante toda una semana

La resonancia del Hospital Can Misses lleva más de una semana averiada sin poder realizar pruebas. Así lo han denunciado este fin de semana algunas enfermas de cáncer, que se encontraron con la situación cuando llegaron al centro sanitario para someterse a las pruebas para las que estaban citadas.

En un primer momento, cuando llegaron a la zona de Radiología del hospital, les sorprendió la situación de calma del espacio, en el que no había nadie y donde el silencio era absoluto. En ese momento, mientras estaba allí le comunicaron que no le harían la prueba porque la máquina estaba rota «desde el domingo pasado», es decir desde el 26 de noviembre. A pesar de esto, en ningún momento se habían puesto en contacto para anularles la cita, algo que las pacientes no pueden comprender, ya que no se trata de un imprevisto: su cita para la prueba era para este último fin de semana, seis días después de que el aparato de resonancia se averiara.

Una pieza equivocada

El Servei Balear de Salut confirmó ayer que la resonancia del Hospital Can Misses lleva una semana estropeada. En concreto, aseguran que se encuentra averiada desde el pasado lunes y que aunque estaba previsto que quedara reparada a mediados de la semana pasada unos imprevistos han demorado que vuelva a estar operativa.

La avería ha obligado a Can Misses a suspender todas las resonancias previstas para toda la semana pasada y este lunes, por el momento. Desde el Ib-Salut no detallaron la cifra de pacientes afectados, aunque en averías anteriores desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera detallaron que se realizaban entre 16 y 20 diarias. Esto supondría que en los seis días en los que, de momento, no ha estado operativa la máquina se podrían haber suspendido alrededor de un centenar.

Las pruebas urgentes «no demorables» se han derivado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario mientras que las resonancias que podían esperar se realizarán «lo antes posible» en el momento en el que la máquina vuelva a estar operativa.

En el momento en el que se conoció la avería, se contactó con el servicio técnico de la empresa del aparato, que el miércoles pasado, dos días después, estaba ya aquí con la pieza que debía cambiarse. Sin embargo, una vez en Can Misses, resulta que la pieza que no funcionaba no era la que se pensaba en un principio, sino otra, que se solicitó «inmediatamente» y que venía desde Estados Unidos.

Recitar a los pacientes "lo antes posible"

Este componente llegó ayer por la mañana a Ibiza y el técnico de la empresa de la resonancia dedicó todo el día a la reparación de la avería, que consiste básicamente en la sustitución de la pieza rota por la que acaba de llegar. Desde el Servei Balear de Salud confiaban ayer en que la reparación finalizara a última hora de la tarde, por lo que hoy mismo podría retomarse la agenda de las pruebas, aunque estaban pendientes de todas las comprobaciones. En el momento en el que la máquina vuelva a estar operativa se llamará a todos los usuarios cuyas pruebas se han cancelado estos días para volver a citarlos «lo antes posible».

Esta no es la primera vez que se avería la resonancia del Hospital Can Misses. Ha sufrido averías en 2019, cuando un operario de mantenimiento metió en la sala una escalera metálica, y en 2022 se vivió una situación muy similar a la actual: falló una pieza y, cuando llegó, se constató que no sólo ésa estaba estropeada sino que también era necesario sustituir un segundo componente de la máquina. La primera de las averías del aparato en el nuevo Can Misses se produjo en 2015, lo que obligó a romper la pared para poder introducir la pieza que se tenía que sustituir, un imán de gran tamaño.