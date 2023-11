Las culebras que invaden Ibiza: capturadas dos en solo media hora en plena ciudad

Siempre había pensado que, en caso de cruzarse con una culebra de herradura, la chafaría sin miramientos. Más allá de la repulsión o simpatía que puedan despertar esos ofidios, son una especie invasora en las Pitiusas y están reduciendo la población de las lagartijas autóctonas, la Podarcis pityusensis. «Casi me pasa por encima de los pies, pero me llevé un susto tremendo y no me atreví a pisarla», detalla Lina Planells, comercial de Diario de Ibiza.

Planells regresaba el martes a las 13.30 a la sede de Diario de Ibiza tras visitar a un cliente. Nada más llegar a los jardines de la entrada, se sobresaltó con la rápida aparición del reptil, que buscó refugio bajo una palmera. Avisó al vigilante, Iván Díaz, que logró capturarlo tras librarse de un par de mordiscos (estosreptiles no son venenosos). Guardaron la culebra en una fiambrera y se dio aviso al 112, que envió de inmediato a una técnica de Medio Ambiente del Govern para llevarse el ejemplar. El susto no se quedó allí. Otro sobresalto Media hora después, Planells y su compañera de departamento Rebeca Alfonso abandonaban las instalaciones del diario y se toparon con otra culebra de herradura. Se repitió el protocolo anterior, después de que el vigilante volviera a hacerse cargo de la captura. Se vuelve a confirmar que la plaga de serpientes se ha extendido a Vila A Díaz no le generan rechazo los reptiles, todo lo contrario. Él mismo tuvo dos pitones como mascotas a los 20 años, que acabó donando a un zoológico tiempo después. «No son animales para tener en una casa y mi madre temía que se escaparan y se comieran el perro», bromea. Se vuelve a confirmar así que la plaga de serpientes se ha extendido a Vila, que estaba libre de su presencia hasta hace pocos años. Precisamente, la impulsora de la plataforma Salvem sa Sargantana Pitiusa, la herpetóloga Maria Antònia Cirer, reclamó este domingo una estrategia global para poner coto a esta invasión e instalar trampas de manera masiva. «No se entiende cómo se ha agravado tanto la situación ni cómo las serpientes invasoras han colonizado tan rápidamente toda la isla», criticó Cirer en su comunicado. Un proyecto piloto de trampeo intensivo captura 93 serpientes en ses Salines y ses Feixes