El Govern balear destina a Ibiza sólo el 2% de sus 47,4 millones en inversiones en centros educativos

El presupuesto de la Comunitat Autònoma para 2024, el primero de la legislatura del PP, no tiene en cuenta el déficit histórico en infraestructuras educativas que sufre Ibiza. Las cuentas del Institut Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), la empresa pública del Govern que gestiona la construcción y mantenimiento de los centros educativos de las islas, contemplan una inversión de 996.535 euros en Ibiza, lo que supone sólo el 2% del total, que asciende a 47,4 millones de euros. La cuantía total ha aumentado, además, un 16% con respecto a las inversiones de 2023 (40,9 millones de euros), que preveían para Ibiza el doble (poco más de dos millones, el 5% del total en Balears) que en 2024.

De todos modos, los poco más de dos millones de euros presupuestados en el presente ejercicio (2023) de poco han servido ya que estaban destinados al nuevo colegio de Santa Eulària, con un millón de euros (sólo se ha sacado a concurso la redacción del proyecto y la dirección de obra, por 141.207 euros), el gimnasio de la escuela de Can Misses (no han empezado las obras) y la ampliación (segunda fase) del colegio de Sant Carles y el instituto de Quartó del Rei. Para estos dos últimos proyectos se habían reservado sendas partidas de 300.000 euros, pero tampoco se ha hecho nada.

Plan de Infraestructuras

Precisamente, en el presupuesto del año que viene no se prevé ni un euro para estas dos obras. Una portavoz de la conselleria balear de Educación explicó ayer a este diario que el nuevo Ejecutivo no se ha encontrado nada hecho y que, por ello, cuando se redacte el plan de infraestructuras, se establecerán «las prioridades». En todo caso, la misma fuente oficial indica que como los técnicos del Ibisec son los que tienen que redactar los proyectos, en el presupuesto puede estar la partida a cero porque «no cuesta nada» y «no significa que no se esté trabajando en ello».

Hay que tener en cuenta que a finales del pasado mes de julio, el director general de Personal Docente del Govern, Salvador Ruiz, se reunió en Santa Eulària con la alcaldesa, Carmen Ferrer, y, según informó el Ayuntamiento, se acordó que las necesidades urgentes y prioritarias eran la construcción del nuevo colegio Es Faralló, las segundas fases de la escuela de Sant Carles y el instituto Quartó del Rei.

Obras en el instituto Xarc

En cuanto al nuevo centro educativo, el presupuesto de 2024 contempla una partida de sólo 203.000 euros. También figuran 100.000 euros para la reforma del colegio de Sant Ciriac. Además, se han reservado casi 50.000 euros para la reforma de la fachada del instituto Xarc y 56.433 euros más para las obras del gimnasio del mismo centro.

También aparece una primera partida, también de sólo 190.000 euros, para el nuevo instituto de la ciudad de Ibiza, previsto en el barrio de Can Cantó. La cuantía es tan baja porque inicialmente se prevé sólo la redacción del proyecto. Además, en este caso, no lo harán los técnicos del Ibisec sino que también se externalizará para «avanzar más rápido», según la portavoz de la conselleria. En Vila también se incorpora otra vez una partida (ahora de 336.296 euros) para las obras del gimnasio del colegio Can Misses. En las cuentas de este año ya había una reserva de 414.973 euros pero las obras siguen a la espera. Asimismo, hay una partida para el colegio Can Cantó (25.000 euros) y el gimnasio de Poeta Villangómez (25.000 euros).

Para Formentera, el Ibisec reserva casi 300.000 euros para la ampliación del IES Marc Ferrer, 11.000 euros para cubrir la pista deportiva del colegio de Sant Ferran y 15.000 euros para la ampliación de un aula y comedor en el colegio del Pilar de la Mola. En total, se prevén 344.740 euros en la pitiusa menor, mientras que en Mallorca más de 37 millones y en Menorca, 7,7 millones.

Parc Bit en Ibiza

En el presupuesto de 2024 del Instituto de Innovación Empresarial de Balears Ibiza no aparece ni un euro para Ibiza ni Formentera, pero sí 200.000 euros para el Centro Bit de Menorca. El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, explicó ayer que en las cuentas de este año ya había una partida (pero no en las inversiones de esta empresa pública), de 1,8 millones del factor de insularidad, para un Parc Bit en Ibiza, en un pabellón de Sa Coma.

Sin aclarar qué partida y en qué apartado del presupuesto de 2024 se ha previsto esta inversión, Costa dijo que «en la mayor brevedad posible» el Govern firmará un convenio con el Consell de Ibiza para ejecutar las obras del edificio 101 de Sa Coma para instalar el Parc Bit, al tiempo que destacó que Ibiza «es la única isla que no cuenta» con esta infraestructura. «Convendría, y es voluntad de este Govern, que haya un Parc Bit cuanto antes».

8,2 millones para las 60 VPO de Isidor Macabich de Vila

Asimismo, el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) sólo contempla dos inversiones en las Pitiusas el año que viene: 8,2 millones para la construcción de la nueva promoción de 60 viviendas de protección oficial en la avenida de Isidor Macabich de Vila, y 2,9 millones para la de 17 VPO de Sant Ferran, en Formentera, que ya están en obras.

Casi un millón para la depuradora de Vila

El presupuesto de la Agencia Balear del Agua (Abaqua), dependiente de la conselleria balear del Ciclo del Agua, contempla 5,3 millones en inversiones para Ibiza, casi el 13% del total previsto en Balears (41,2 millones). La inversión más importante, que asciende a 2,8 millones, se destinará al nuevo emisario de la depuradora de Santa Eulària. Abaqua anunció a finales de septiembre que este proyecto tendrá un coste de 4,5 millones de euros.

También se contempla una partida de cerca de un millón de euros para «equipos» de la depuradora de Ibiza. Se trata de diversas actuaciones para tratar de mejorar el tratamiento de las aguas residuales y alcanzar los valores que marca la normativa. Este año ya había presupuestados algo más de un millón para «reparaciones urgentes» de la vieja planta que, desde hace años, está obsoleta. En principio, está previsto que en agosto entre en funcionamiento la nueva depuradora de Sa Coma, pero, según las fuentes consultadas, se deben atender las necesidades del día a día.

Obras en el puerto de Sant Antoni

Por otra parte, Ports de Balears proyecta invertir 2,2 millones de euros en el puerto de Sant Antoni en 2024. La partida más grande, que asciende a 1,4 millones de euros, se destinará a la rehabilitación del dique de abrigo y del muelle adosado. También se reservan 728.000 euros para la reparación del pavimento del Passeig de la Mar, entre la calle de Santa Agnès y el dique del puerto.