La agenda de ocio y cultura de este fin de semana reúne propuestas de lo más variopintas. A los que les guste la gastronomía y, en concreto, la ibicenca están de suerte porque éste es el tema sobre el que versa la nueva edición del Curs Eivissenc de Cultura. La iniciativa del Institut d’Estudis Eivissencs arranca este jueves 2 de noviembre a las 20 horas en Sa Nostra Sala con la conferencia ‘El receptari pitiús tradicional publicat (Joan Castelló Guasch) i l’alimentació a les Pitiüses preturístiques’, que ofrecerá Felip Cirer.

Los que todavía tengan ganas de seguir con la celebración de Tots Sants tienen una cita el sábado 4 de noviembre a partir de las 18 horas en Sant Jordi. Entre las actividades programadas se incluye el juego 'Survivial Zombie', que comenzará a las 21 horas. En Formentera, un día antes, a las 19 horas, se celebrará en la Casa del Poble de la Mola el 'Feréstec', con literatura de terror y algo de música regada con vino y tapas de la tierra.

También hay propuesta teatral estos días. La popular actriz Toni Acosta y el actor Omar Ayuso estarán este viernes 3 de noviembr a las 20 horas en Can Ventosa para representar un inquietante thriller psicológico, 'El sonido oculto'.

Santa Gertrudis arranca sus fiestas patronales el sábado con tenis y, al día siguiente, entre otras cosas, con la II Gincana Ibiza Preservation, que empezará las 10 horas en la plaza del pueblo.

El sábado, además, habrá dos conciertos en Vila: el de BSO Prieto-Ballesteros, a las 12.30 horas en el Mercat Vell, dentro de las celebraciones de su 150 aniversario; y el de 'Very well, Fandango!', a las 19 horas en Can Ventosa, en el marco del Festival Eivissa Clàssica 2023.

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Sant Carles

17 horas: Misa en el cementerio en sufragio de las almas de todos los fieles difuntos.

Infantil

‘Cuéntame la paz, el viaje de las palabras bonitas’, a cargo de Mandarina. Ciclo ‘Contacontes infantils’. 17 horas en el Centro Cultural de Jesús.

Cine

‘Mi crimen’, de François Ozon (Francia, 2023) VOSE. Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa. Entrada: 4,5 euros.

‘Zalava’, de Arsalan Amiri (Irán, 2021). Filmoteca de la Mola, cada jueves a las 19 horas en la Casa del Poble de la Mola, en Formentera.

'S.D. Portmany, 100 años de historia'. El documental se proyectará a las 21.30 horas en el Cine Regio.

Conferencia

XLIX Curs Eivissenc de Cultura. ‘El receptari pitiús tradicional publicat (Joan Castelló Guasch) i l’alimentació a les Pitiüses preturístiques’, a cargo de Felip Cirer, presenta: Maurici Cuesta. 20 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila. Entrada libre.

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE

Teatro

‘El sonido oculto’, con Toni Acosta y Omar Ayuso. De Adam Rapp. Dirige: Juan Carlos Rubio. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 18 euros en www.eivissa.es.

'Clic. Cuando todo cambia'. Obra de teatro dirigida por Nadia Banegas y escrita por Amaranta Osorio e Itziar Pascual, enmarcada dentros de los actos programados por el Consell de Ibiza con motivo del 25N. A las 19 horas en el Centre Cultural de Jesús. Entrada gratuita.

Sant Divendres

19 horas. ‘Feréstec. Un viatge entre la festa i l'angoixa a través del costumari’. Acto conducido por Vicent Ferrer con literatura de terror del mundo, vinos y tapa de la tierra y algunos momentos musicales. Plazas limitadas. En la Casa del Poble de la Mola, en Formentera. Reservas en casadelpobledelamola@gmail.com.

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE

Fiestas de Santa Gertrudis

9,30 horas: Inicio del X Torneo de Tenis Fiestas de Santa Gertrudis en las pistas municipales de tenis.

Fiestas de Sant Carles - Día grande

10 horas: Exposiciones al lado del césped de la plaza de la Iglesia de coches y motos antiguas.

Exposiciones al lado del césped de la plaza de la Iglesia de coches y motos antiguas. 12 horas: Misa solemne cantada por el Coro Parroquial de Sant Carles y seguida de procesión.

Misa solemne cantada por el Coro Parroquial de Sant Carles y seguida de procesión. 13.30 horas: Baile tradicional con la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta y de Danses Socarrel de Xàtiva, en la plaza de la Iglesia.

Baile tradicional con la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta y de Danses Socarrel de Xàtiva, en la plaza de la Iglesia. 15.45 horas: IX Sant Carles Xtrem en el aparcamiento de Las Dalias. Para todas las categorías. Inscripciones en Sportmaniacs.

IX Sant Carles Xtrem en el aparcamiento de Las Dalias. Para todas las categorías. Inscripciones en Sportmaniacs. Desde las 20 horas: Conciertos en la plaza de la Iglesia: de Canallas del Guateke, Tributo a Mecano y dj. (APLAZADOS POR EL TEMPORAL)

Tots Sants Sant Jordi

18 a 22 horas : Taller de pintacaras terrorífico.

: Taller de pintacaras terrorífico. 18 a 23 horas: Fiesta con Dj Rock Me y Dj Nells.

Fiesta con Dj Rock Me y Dj Nells. 21 a 3 horas: ‘Survival Zombie’ en la zona de la plaza. A partir de 10 años. Inscripción previa en www.survivalzombie.es.

Música

Festival Eivissa Clàssica 2023. ‘Very well, Fandango!’, con música de Luigi Boccherini. Quinteto para guitarra y cuerdas ‘Fandango’ y ‘Música nocturna de las calles de Madrid’. 19 horas en Can Ventosa. Entradas en www.eivissa.es.

BSO Prieto-Ballesteros. Concierto por el 150 aniversario del Mercat Vell. 12.30 horas en el Mercat Vell de Vila.

Teatro

'Por la gloria de Gregoria', una comedia de Pablo Pavón. A las 20.30 horas en el Centre Cultural de Jesús. Las entradas se pueden adquirir por 8 euros más gastos de gestión en la web www.santaeulariadesriu.com. En taquilla estarán a la venta una hora antes por 10 euros.

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE

Día del Pedal

11 horas Comienza el Día del Pedal en el bulevar Abel Matutes con actividades infantiles y un gran sorteo de bicicletas. Salida del recorrido principal, 13 kilómetros. La salida del segundo recorrido , de 6 kilómetros, será a las 11.15 horas y está dirigida a niños de ocho a once años. A las 11.30 horas recorrido de 800 metros con triciclo y bicicletas de cuatro ruedas para los más pequeños. Circuito de educación vial y actividades infantiles de las 11.30 a las 12.45 horas. Las inscripciones se pueden hacer el mismo día, de 9.30 a 11 horas en el bulevar Abel Matutes.

Fiestas de Santa Gertrudis

10 a 13 horas : II Gincana Ibiza Preservation. Reto en familia para proteger las lagartijas. En la plaza de Santa Gertrudis. Inscripciones gratuitas previas en https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/ii-gincana-ibizapreservation.

: II Gincana Ibiza Preservation. Reto en familia para proteger las lagartijas. En la plaza de Santa Gertrudis. Inscripciones gratuitas previas en https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/ii-gincana-ibizapreservation. 11 horas: Jornada de fútbol y presentación del club Santa Gertrudis. Comida popular a beneficio del club.

Jornada de fútbol y presentación del club Santa Gertrudis. Comida popular a beneficio del club. 11 horas: Fiesta payesa en la fuente de sa Fontassa. Baile tradicional, ‘cantadors’, ‘sonadors’, juegos, buñuelos… 40.º aniversario del Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis (1983-2023).

Fiestas de Sant Carles

7 horas: Trofeo de Pesca de ‘Roquer’ Fiestas de Sant Carles 2023. Categorías: sénior, locales y damas. Concentración en el bar Can Poll.

Trofeo de Pesca de ‘Roquer’ Fiestas de Sant Carles 2023. Categorías: sénior, locales y damas. Concentración en el bar Can Poll. 11 horas: Trofeo de Trotones Fiestas de Sant Carles de Peralta en el hipódromo de Sant Rafel.

Trofeo de Trotones Fiestas de Sant Carles de Peralta en el hipódromo de Sant Rafel. 20 horas: Concierto de Ramon Mayol y Josep Juan, Pep Xomeu, en el centro parroquial.

Humor

150 Aniversario del Mercat Vell de Vila. Monólogos de José Boto y Laura Moreno. 18 horas en el Mercat Vell de Vila.

EXPOSICIONES

130 Aniversario de Diario de Ibiza. Exposición de portadas históricas. De lunes a viernes de 11 a 13 y de martes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza.

Erwin Broner. Exposición por el Any Broner 2023. Sede de Eivissa del Colegio de Arquitectos en Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta final de noviembre.

'25 anys de compromís amb la cultura popular'. Exposición de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Sa Nostra Sala de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de diciembre.

Aída Miró. 'Tribut a la dona i la diversitat', pinturas. Inauguración el 30 de octubre a las 19 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Festivos, domingos y lunes mañana cerrado. Hasta el 11 de noviembre

Carle Naide. Pinturas. Inauguración domingo 29 de octubre a las 20 horas. Hasta finales de noviembre en Galería También de Santa Gertrudis.

Arte contra el cáncer. Exposición colectiva de artistas de Ibiza y Formentera a beneficio de AECC. Inauguración viernes 20 de octubre a las 19.30 horas. Hasta el 13 de diciembre.

Antonio Fioravanti. 'Ecos de eternidad', dibujos místicos y esotéricos. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 7 de noviembre.

Petra Reimers. 'Homenaje a los peces', dibujo, acuarela y collage. Art Café ses Casetes de Sant Mateu. Hasta el 14 de noviembre.

Bárbara Pintado. Pinturas. Can Jordi Blues Station. Hasta finales de octubre.

'Una Col·lecció d'Art Contemporani'. Muestra colectiva de fotografía, escultura y pintura de la colección de Catalina Verdera. Espacio Micus de Jesús. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta diciembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas. Todo el año.