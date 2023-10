Malestar entre las agencias y los usuarios por el «peor año» para los viajes del Imserso

Los jubilados de Ibiza y Formentera que quieran disfrutar este invierno de los viajes que ofrece el Imserso sufren el «peor año» en cuanto a ofertas, ya que, según las agencias de viajes, los vuelos directos se han limitado mucho, a poco más de media docena. Todo lo contrario que en Mallorca, desde donde pueden viajar a cerca de 80 puntos del país sin tener que pivotar en otra terminal nacional. El periodo para cerrar la primera reserva se inició el pasado jueves y finalizó ayer. A partir de hoy, se puede adquirir un segundo trayecto.

Cientos de usuarios se han acercado en estos días a las agencias de viajes, la mayoría de las cuales lleva ya un tiempo gestionando los paquetes con los interesados para ahorrar tiempo.

La principal queja en Ibiza y Formentera se refiere a la poca oferta de destinos directos (tres a Mallorca, tres culturales y uno a la costa peninsular), lo que algunas fuentes achacan, entre otras cosas, a la deficiente conectividad que tiene el aeropuerto de es Codolar en invierno, con muy pocos vuelos directos.

«Detectamos el problema hace ya unos días, cuando empezaron a colgar los destinos desde la isla». Mónica Garcías, propietaria de Mar Ibiza Travel, explica que aunque «cada año pasa lo mismo», lo que sucede ahora «es mucho más sangrante porque sólo han puesto una opción hacia la costa peninsular». En concreto a Calella, en el Maresme.

Es la única alternativa para los jubilados pitiusos que tuvieran en mente viajar a algún punto del litoral español. Porque ni siquiera se ha ofertado Benidorm, como casi todos los años. «Era un destino muy elegido porque hay vuelo directo a Alicante», apunta Garcías, quien lamenta la ausencia de opciones para Valencia y el litoral mediterráneo.

Esta tipología de viaje, de costa peninsular, coge Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, y oferta viajes de una semana, diez o quince días con pensión completa en el hotel.

Además, están los viajes culturales con paquetes de seis días con visitas incluidas normalmente en zonas del interior del país. De estos, «han puesto sólo tres», recuerda Garcías. Además, hay otros tres más a Alcúdia (Mallorca). En total, detalla, siete viajes para alrededor de 350 plazas.

Volar desde Mallorca a otros destinos es una opción, pero el viaje se encarece por el billete entre las dos islas y además deben coincidir los horarios de los vuelos. De lo contrario, «mucha gente de Ibiza y Formentera tiene que pasar noche en Palma» para llegar a su destino final.

En cualquier caso, ayer no quedaba «prácticamente nada» para los pitiusos incluso volando desde Mallorca, por lo que «muchos se quedarán este año fuera» de la oferta del Imserso, lamentó esta profesional. «Es difícil coger una plaza este año», agregó.

Por otra parte, los hoteleros pitiusos esperan todavía el resultado de las negociaciones con el Gobierno para intentar elevar el dinero que reciben por cada turista del Imserso. Por ello, desde la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) reconocieron ayer que todavía no saben si este invierno podrán trabajar con este segmento turístico, al menos en su primer tramo.

El problema, esgrimen desde esta patronal, es que hasta ahora no sólo no ganaban sino que incluso perdían dinero (la ventaja del Imserso para ellos es que pueden tener más tiempo abiertos y fidefizar así a las plantillas). «25 euros por cliente con pensión completa no es viable». «Con según qué pérdidas ya no se puede trabajar», advierten.