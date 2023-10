Toni Costa asegura que el techo de gasto se aprobará «en un plazo muy breve»

«Estoy convencido de que [el techo de gasto] se aprobará en un plazo muy breve». El portavoz del Govern balear, Toni Costa, se mostró ayer seguro de que «se aprobará en breve el techo de gasto y se arrancará inmediatamente con los presupuestos, que el 1 de enero de 2024 estarán aprobados», según declaró tras la celebración del Consell de Capitalidad en Ibiza.

Costa insistió en que el Govern «ha cumplido y seguira cumpliendo con los acuerdos que firma, tanto con el programa con el que se presentó a las elecciones como con los acuerdos firmados con el grupo parlamentario Vox».

El también vicepresidente indicó que los contactos son constantes entre ambos partidos. Estas conversaciones no está previsto que se concreten en una reunión formal, aunque Costa añadió que «no es necesario que haya un contacto formal para que exista una negociación».

Libre elección de lengua

Recordó, respecto a la libre elección de lengua en la educación, que «ya se había llegado a un acuerdo la semana pasada, pero por cuestiones de registro no se pudieron votar las enmiendas presentadas que ya se habían pactado con Vox». Es por ello que reiteró que «no habrá ningún problema» en su aprobación en un próximo pleno en la Cámara balear.

El conseller no entró a valorar la destitución del portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Xisco Cardona, una decisión que, consideró, únicamente «compete a ese grupo parlamanetario y no entraré a valorar cuestiones que no me corresponden».

Críticas al PSOE

Costa criticó la «paralización» que supuso la decisión del PSOE de no aceptar las enmiendas presentarlas fuera de plazo, con el consecuente rechazo del Proyecto no de Ley presentado por Vox y la posterior reacción del partido de extrema derecha, que votó en contra del techo de gasto.

En cuanto a la solicitud del portavoz del PSOE, Iago Negueruela, de destituir a Costa como conseller de Economía y Hacienda por su fracaso en la aprobación del techo de gasto, el propio Costa auguró «una profunda decepción» del PSOE «cuando vean que en breve se aprobará un techo de gasto y unos presupuestos y que este Govern cumple en 100 días lo que el anterior Ejecutivo no pudo hacer en ocho años».