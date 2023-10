Las obras de Vadella 24 se reactivan cuatro años después con la disputa por la licencia en el juzgado

Tras la finalización del bando municipal que prohíbe trabajos de construcción en las zonas turísticas durante el verano y después de cuatro años de paralización forzada por mandato del Ayuntamiento de Sant Josep, esta semana se han reanudado las obras de construcción de la promoción inmobiliaria Vadella 24 (un edificio con 20 apartamentos, piscina y aparcamiento), situada justo detrás de la playa de Cala Vedella, en la desembocadura de un antiguo torrente.

Precisamente, el Consistorio ordenó, en octubre de 2019, la suspensión de las obras tras constatar que la promotora (Vadella Mediterranean Home SL) no había obtenido la correspondiente autorización de Recursos Hídricos. Y en marzo de 2021, ordenó el derribo de la estructura de esta promoción por la negativa de Atika del Noroeste SL, titular de la licencia de obra, a ceder los derechos de dicho permiso a la nueva propiedad, la misma que ha ejecutado la controvertida promoción Vadella 64 sobre un solar de uso comercial. Entonces, el Ayuntamiento defendía que la licencia no es inherente al terreno y, por tanto, la propiedad no podía hacer uso de la misma si no estaba a su nombre u obtenía la cesión de los derechos del titular.

El Consistorio otorgó la licencia en 2001 con un proyecto firmado por Pilar Fernández, condenada por la trama de corrupción urbanística que encabezó el difunto Antonio Huerta, entonces arquitecto municipal de Sant Josep. El permiso amparaba la construcción de dos edificios: Coral Beach, ejecutado hace unos años por el titular del permiso de obra, y la promoción Vadella 24.

Recursos Hídricos rectifica

La dirección general de Recursos Hídricos del Govern balear rectificó su posición inicial tras constatar in situ que «a causa del proceso urbanizador iniciado en la década de los años 80, el lecho del torrente había desaparecido». Así, dio vía libre a que se pudieran reanudar las obras siempre y cuando, al situarse en una zona inundable, se construyese un drenaje con capacidad suficiente para evacuar el agua de lluvia. En todo caso, aún seguía pendiente el conflicto sobre la titularidad de la licencia, motivo por el cual el Ayuntamiento ordenó el derribo de la estructura en marzo de 2021 y que nunca llegó a ejecutarse.

El pasado 19 de mayo, a nueve días de las elecciones locales, la junta de gobierno de Sant Josep, presidida por el exalcalde socialista Ángel Luis Guerrero, levantó la suspensión que pesaba sobre estas obras desde octubre de 2019, primero por la falta del permiso de Recursos Hídricos y, luego, por la disputa por la titularidad de la licencia. Resuelto el problema de Recursos Hídricos, el Consistorio modificó su criterio inicial para permitir a Vadella Mediterranean Home SL reanudar las obras. Este cambio de planes se relaciona con el supuesto caso de corrupción urbanística que se investiga en el juzgado y por el cual están imputados el exalcalde Guerrero, la letrada municipal Carla García, el aparejador y director de las obras de la promoción Vadella 24 (M.L.), dos abogados externos (M.A. y L.M.) y un constructor (B.A.).

En una de las conversaciones telefónicas grabadas por la Guardia Civil, la letrada municipal aseguraba que el alcalde quería que se resolviera este problema. Lo hizo García con un informe que se basaba en un artículo sobre la ley balear de Urbanismo de Fernando Socías, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, en el que afirmaba lo siguiente: «Queda claro que ante la ausencia de comunicación de la transmisión de licencia, ésta se entiende implícita en la transmisión de la finca pues no existe ningún precepto legal que exija dicha comunicación...». Con este criterio, sin considerar la oposición manifiesta del titular de la licencia, que ha presentado diversos escritos en el Consistorio advirtiendo de que no se pueden ejecutar dichas obras sin su consentimiento, la letrada dio por buena ahora la transmisión de la licencia a la promotora de Vadella 24.

Recurso judicial

De hecho, ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha notificado al Ayuntamiento la interposición de un recurso por parte de Atika del Noroeste SL y Abalot Ibiza SL contra el acuerdo de la junta de gobierno del pasado 19 de mayo en el que se levantó la suspensión de las obras de Vadella 24.

En varias conversaciones grabadas por la Guardia Civil, se evidencia el debate que existía entre diversos técnicos municipales sobre cómo levantar la paralización de las obras. En una de ellas se ve que no estaba claro quién iba a firmar el informe favorable. La letrada municipal llega a decir a otra técnica: «...ya está, lo firmaré, me da igual».

Posteriormente, señala que si no lo firmase no sería porque no creyese en ello sino para evitar problemas con un arquitecto técnico que denuncia reiteradamente las supuestas ilegalidades de Vadella 24 y Vadella 64, escritos a los que, además, no había dado respuesta. En otro momento, García dice: «A mí esto me da igual, yo no tengo ningún interés. Vale, es una cosa que quiere el alcalde, pues si puedo ayudar, ayudo, pero...». También decía que «no es plato de buen gusto» admitir ahora que se había equivocado con el criterio inicial.