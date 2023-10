Negueruela: «Es el mayor fracaso de un Govern en democracia en 100 días»

El portavoz del partido socialista y líder de la oposición, se mostró muy crítico con el Govern después de que Vox tumbara a última hora el techo de gasto para los presupuestos. «En 100 días nunca en democracia un Govern había recibido un correctivo tan duro», explicó Negueruela, quien también aseguró que «los 100 días han pasado por encima de un conseller que debería ser historia», haciendo referencia al ibicenco Antoni Costa, titular del área de Economía y Hacienda.

El portavoz socialista explicó que el vicepresidente «ha sufrido la mayor derrota de un conseller de Hacienda en democracia y el mayor fracaso de su carrera política, y todo porque no es capaz de dialogar». Negueruela lamentó que el vicepresidente «ha basado su discurso en regañar a todos los grupos, y el voto no se pide regañando, se pide con reuniones y trabajando, sin estar en Madrid el día antes de una votación tan importante». Asimismo, el portavoz del grupo parlamentario socialista denunció la «situación de ingobernabilidad» en la que queda Balears tras la negativa de la formación ultraderechista.

Ante esta situación, el portavoz parlamentario socialista pidió a Prohens que «ordene medidas para coordinar un Govern que hace aguas». «Hay una crisis durísima porque su socio les ha dicho que no», subrayó. Finalmente, el portavoz pidió al PP que haga una reflexión porque «no ven más allá de la ultraderecha», mientras que en los últimos ocho años «tuvimos estabilidad, con todos los consellers y la presidenta presentes en el pleno durante las votaciones clave, y con una presidenta del Govern dirigiendo y pactando los temas importantes, al contrario de lo que hemos vivido hoy».

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, sostuvo, tras la votación del techo de gasto, que se «acababa de vivir el fracaso del Govern», algo que tendrá que «asumir» y le debería hacer «meditar». «Ahora mismo, el PP lo que ha demostrado es que es incapaz de llegar a acuerdos, no solo con sus socios, sino con ninguna otra fuerza en el Parlament. No ha llegado a ningún pacto, no solo porque haya una discrepancia de fondo, sino porque no ha intentado llegar a ningún pacto», defendió. Apesteguia aseguró que se enteraron por la prensa del problema que existía entre el PP y Vox para aprobar el techo de gasto y matizó que Més no recibió «ninguna comunicación por parte del Govern hasta que Costa se ha subido a la tribuna y ha pedido, por confianza ciega, que vote su techo de gasto».

Sindicatos, críticos

Por su parte, los sindicatos como UGT, STEI, ANPE y CCOO lanzaron varios comunicados mostrando su apoyo al catalán y el rechazo respecto a aplicar la libre elección de lengua en los centros escolares, así como la eliminación del requisito en toda la función pública, especialmente en el sector docente. En este sentido, apuntaron que la lengua debe ser un instrumento para la cohesión social en la sociedad y en las aulas de las islas.