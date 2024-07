Hoy, 27 de julio, Catalina Escandell Riera cumple cien años. Es una de las tres dones vestides de pagesa que nos quedan en Ibiza. En Formentera, ya son historia. De manera que, desde Colonia, le hago llegar mi doble felicitación a Catalina: por la celebración, y por haber seguido fiel a la vestimenta tradicional.

Catalina de Can Joan d’en Gall, una ‘pagesa’ centenaria

Tuve el acertado compromiso de entrevistarla y fotografiarla en su casa de Sant Llorenç de Balàfia, para mi libro ‘Dones de pagesa: els treballs i els dies’ (Consell d’Ibiza/Sa Nostra, Caixa de Balears/Institut d’Estudis Baleàrics. 2009) un mes de marzo del año 2007. ¡Con qué rapidez pasa el tiempo! Recomiendo la lectura del capítulo que protagoniza, no por mi autoría sino por los trabajos y días por ella vividos -impagables y curiosos- que tuve el placer de escuchar y contar. No he vuelto a verla, pero he seguido interesándome por ella. Me uno a su emoción y a la de su familia.

Molts anys i bons, estimada y recordada Catalina de Can Joan d’en Gall. Que ho pugueu celebrar amb salut i amb alegria.