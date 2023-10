La Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado la demanda de una mujer contra el Banco Sabadell que consideraba vulnerado su derecho al honor por incluirla en un fichero de morosos tras requerirle el pago de una deuda 16 veces.

Así lo había ratificado el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza en una sentencia fechada el 1 de junio de 2022.

La mujer alega en su recurso que las direcciones de requerimientos de pago no son coincidentes con la asignada al contrato de tarjeta de crédito y que las notificaciones remitidas figuran como no entregadas.

Deuda cierta, vencida y exigible no abonada

Por su parte, la entidad manifiesta que está acreditada la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible no abonada; asimismo, indica que estas notificaciones, hasta 16 de ellas, se efectuaron conforme determina la ley y resalta la innecesariedad actual de los requerimientos previos de la deuda si ya se establece en el contrato la posibilidad de que el deudor sea incluido en un fichero de morosos.

"No nos hallamos simplemente ante un envío masivo de requerimientos, entre ellos a la demandante, en el que no consta la recepción, sino que también contamos con el hecho de que los efectuados no constan devueltos", señala la Audiencia.

Para el tribunal no existe prueba de cambio de domicilio de la mujer que hubiese sido comunicado a la entidad bancaria ni de que los mensajes vía SMS se remitieran a un teléfono ajeno al suyo.

"Por tanto, y ante la falta de circunstancias excepcionales que excluyeran la recepción de la carta en la dirección a la que fue enviada, es razonable considerar acreditada la recepción del requerimiento", concluye la Sala.

En consecuencia, los magistrados rechazan el recurso de apelación.