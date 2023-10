Tomás Ripoll, cardiólogo: «Está aumentando mucho la esperanza de vida tras un infarto»

A partir de hoy, Ibiza acoge el XXVI Congreso de Insuficiencia Cardíaca y Miocardiopatías, que se celebrará hasta el sábado en el Palacio de Congresos del Hotel Torre de Mar. En esta ocasión, hay alrededor de 400 especialistas inscritos de prácticamente todas las comunidades autónomas, principalmente cardiólogos, pero también médicos internistas o de familia. Todos ellos se juntan una vez más en la isla para aprender sobre el ámbito cardiovascular de la mano de ponentes de prestigio.

En esta entrevista, Tomás Ripoll, que organiza este evento desde hace tres años y ejerce de jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Son Llàtzer de Mallorca, cuenta algunos de los detalles y reflexiona sobre los avances y retos de esta especialidad. También subraya que el impulsor original del evento (y organizador hasta hace tres años) es el doctor Ismael Laplaza, cardiólogo de Can Misses.

¿Qué novedades de la cardiología se tratarán en este evento?

Son unas jornadas enfocadas principalmente a la insuficiencia cardíaca y a las miocardiopatías. Cada año invitamos a ponentes nacionales de prestigio, que están en primera línea tanto de la asistencia como de la investigación. Tratan temas de actualidad, sobre todo de diagnóstico y tratamiento.

¿Puede poner ejemplos?

Se discutirá sobre diversos fármacos que han salido recientemente para mejorar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y también para una enfermedad, la amiloidosis, para la que también disponemos ahora de unos tratamientos que mejoran los resultados en los pacientes. Además, ciertas técnicas que se utilizan hoy en día tanto en diagnóstico como en tratamiento se abordarán en este congreso; así como alguna charla de rehabilitación cardíaca.

¿Hacia dónde va la cardiología?

Como en otras especialidades, los avances tecnológicos son muy importantes. Esto hace que cada vez más el pronóstico de los pacientes cardiópatas sea mejor. De hecho, está aumentando mucho la esperanza de vida tanto del paciente que ha tenido un infarto como el que tiene una insuficiencia cardíaca. Ahora, con los nuevos fármacos, ha mejorado mucho el pronóstico y pueden vivir más tiempo, pero también es cierto que avanzamos hacia otro proceso, que es el de la cronicidad.

¿Esto qué supone?

Hay enfermedades que no las curamos del todo, pero sí que las cronificamos, en el sentido de que estabilizamos un poco el proceso, que permite que el paciente viva más años y con mejor calidad de vida, pero son unos pacientes que necesitarán un control y un seguimiento. Porque la enfermedad puede ir avanzando, aunque mucho más lentamente que sin todos estos fármacos y técnicas que están utilizándose ahora.

Siempre se ha hablado del infradiagnóstico de las patologías cardíacas en mujeres. ¿Esto continúa así? ¿Se está mejorando?

Ciertamente hay un problema que viene de atrás de un infradiagnóstico en la mujer tanto de la cardiopatía isquémica, la angina de pecho, el infarto, como también en la insuficiencia cardíaca. En la cardiopatía isquémica principalmente porque la incidencia de todas estas enfermedades es más tardía en las mujeres. Por un motivo hormonal, ellas están protegidas hasta cierta edad, pero a partir de los 65-70 años se igualan en riesgo con los hombres. Hay cierta concienciación de que había que mejorar y creo que está consiguiéndose. Se presta mucha más atención a la patología de la mujer para que no pase desapercibida y se trate exactamente igual que en los hombres.

¿Hay inequidad por otros motivos?

A veces va por comunidades autónomas. Te puedes encontrar con que se dispone de un fármaco en algunas sí y en otras no, o que los criterios para tener acceso a un tipo de tecnología —como las asistencias ventriculares— pueden ser desiguales entre comunidades autónomas, ya que a lo mejor unas están más avanzadas que otras.

¿La sanidad pública de Balears tiene algo que envidiarle a la sanidad privada en cuanto a cardiología?

No. Habitualmente la tecnología más importante está en la sanidad pública. Mi manera de pensar es que la pública y la privada son complementarias. Hay muchos pacientes con seguro privado y esto libera de trabajo al sector público. Al fin y al cabo, es beneficioso para todos. El acceso a ciertos medicamentos muy caros, o tecnologías extremadamente caras, está prácticamente limitado a la sanidad pública. Por ejemplo, la asistencia ventricular o ciertos tratamientos que han salido recientemente y que son muy costosos. El acceso es casi siempre a través de la sanidad pública, y no sólo por el coste, sino porque a veces estas técnicas nuevas están limitadas a pocos pacientes. Así que debes tener un centro de referencia con experiencia en este tipo de técnicas, y no tenerlo a disposición de cualquier hospital. La calidad técnica estaría en peligro.

¿Conoce la situación del área de Cardiología en Can Misses? A veces ha habido vacantes o se han solicitado traslados.

No la conozco en profundidad. El problema es que sin haber gente local que puedas fidelizar mejor... Cuando nutres un servicio de gente de fuera, siempre está el riesgo de que en un momento determinado prefieran marcharse a su lugar de origen o a algunos más atractivos, ya sea por cuestiones profesionales o económicas. Entiendo que en Ibiza la situación para encontrar alojamiento es complicada. En Mallorca está pasando algo similar, probablemente no tan agravado. Reconozco que es un problema de difícil solución, pero se debe buscar.

¿Al Hospital de Son Llàtzer llegan pacientes pitiusos de Cardiología?

La mayoría van a Son Espases y aquí llegan algunos. De mi especialidad, entre los pacientes pitiusos ha habido personas derivadas por problemas de arritmias, estudios electrofisiológicos, y a veces por implante de dispositivos como marcapasos especiales. Es una cifra muy variable. En principio serían pocos pacientes.

¿Hay suficientes cardiólogos en España?

Hay una falta de profesionales y quien lo está sufriendo más son los hospitales comarcales, los que están fuera de las capitales de provincia. No se forman los suficientes para cubrir la demanda que hay. Es un problema de una mala previsión de años atrás. El porcentaje de jubilación supera en mucho la entrada de nuevos cardiólogos. Lo que pasa en Ibiza no sólo pasa en Ibiza. En Mallorca ya hay problemas para encontrar especialistas.

¿Qué tenemos que vigilar para evitar enfermedades cardíacas?

En el ámbito cardiovascular, hay unos factores de riesgo. El principal, probablemente, es el tabaquismo, por la incidencia de enfermedad coronaria y cardiovascular en general, además de otras patologías. También es muy importante la hipertensión, la diabetes y el colesterol. Todo esto es algo en lo que incidimos mucho; así como en la obesidad y el sedentarismo. Es clave inculcar a los pacientes que controlen bien todos estos factores de riesgo y que lleven una vida activa, con una dieta saludable.