Sant Antoni justifica que la fiesta que ocupó Cala Gracioneta sin permiso es «una promoción impagable»

La primera teniente de alcalde de Sant Antoni, Neus Mateu, del PP, justificó ayer, en el pleno municipal de septiembre, que la fiesta privada con fines benéficos organizada el pasado día 6 en el chiringuito de Cala Gracioneta, en la que se ocupó, sin la correspondiente autorización, la playa es «una promoción impagable». Mateu destacó que esta fiesta «dio la vuelta al Mundo», mientras que la concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, recalcó «la repercusión internacional de los artistas (Keinemusik)» y «la fortuna» de que hubiesen escogido Sant Antoni para una de sus actuaciones, que «son contadas».

En una moción de control sobre este asunto, el portavoz del grupo socialista, Antonio Lorenzo recalcó que «no se puede defender lo indefendible» y que, en este caso, «se ha sobrepasado una línea roja». «Ustedes sabían las intenciones reales de esta fiesta», advirtió Lorenzo, que explicó que, inicialmente, el promotor presentó una solicitud para una actividad permanente no mayor para 400 personas en el chiringuito y 600 en la playa, pero luego la cambió por una actividad no permanente inocua eliminando la previsión de la ocupación de la playa. El Consistorio permitió que se excediera el nivel de ruido que marca la normativa al amparo del «interés general».

Lorenzo preguntó si se ha abierto un expediente sancionador, a lo que la primera teniente de alcalde respondió: «No sabemos por qué motivo». En este sentido, el alcalde dijo que fue «un evento bonito, sin incidentes» y que «no se privatizó la playa, que estaba abierta, y los bañistas o la gente que quiso pasar pudo disfrutar de ella». «No tenían permiso para cerrarla y no me consta que se hiciera», recalcó el alcalde. Justo antes, Serra destacó que sólo el PSOE ha puesto «el grito en el cielo sobre este asunto» y le recomendó que se quede con la donación de 70.000 euros que ha recibido la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef) por esta fiesta. «Están encantados. Es la mayor donación privada que han recibido nunca y este año, que estaba en números rojos, les ha salvado. Pueden hacer ustedes también aportaciones», le instó Serra.

La playa estaba «impecable»

El alcalde también dijo que, pese a la ocupación de la playa no autorizada, al día siguiente ésta estaba «impecable». En este sentido, la concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Josefa Torres, señaló que tras el evento no quedó ni un rastro («indicio», dijo ella) de «residuos ni suciedad fuera de lo normal». «Hallamos la playa en perfecto estado», concluyó.

El portavoz del PSOE recordó al alcalde que a miembros de su grupo no les permitieron acceder a la playa. «No nos dejaron pasar y tenemos pruebas», dijo, al tiempo que solicitó a Serra la posibilidad de emitir por la pantalla a través de la cual se emite el pleno on line, un vídeo en el que se ve la playa repleta de gente bailando la música del dj, que se situaba en una esquina del chiringuito «de cara a la playa, también los cañones de humo». El alcalde puntualizó que la mesa del dj «miraba hacia las terrazas del lateral» del establecimiento. «¿No han visto las imágenes? ¿Están ciegos?», cuestionó el portavoz socialista.

Previamente, Mateu explicó que hubo reuniones de coordinación con el responsable del plan de autoprotección y seguridad y que se enviaron patrullas de control de la Policía Local. «Si hubo control, «¿no se levantó acta?», preguntó Lorenzo, que subrayó que entre «lo autorizado y la realidad hubo un abismo». «Eso tiene un nombre. Hay pruebas del incumplimiento. Señores del PP, les pediría la dimisión de Eva Prats, pero basta con que pidan disculpas y que digan que no volverá a ocurrir», resaltó Lorenzo. «Tener mayoría absoluta no quiere decir que pueden hacer lo que quieran en el municipio. Lo que sucedió el día 6 fue un despropósito y una vergüenza», añadió. El alcalde le recordó que en cada pleno pide la dimisión de un concejal, cuando es él quien tiene «más motivos» para hacerlo.

Lorenzo también dijo que su grupo ni nadie esta en contra de la celebración de actos benéficos. «Se podría haber recaudado la misma cantidad de dinero o más sin quebrar la ley», advirtió.