La madre de un hombre de nacionalidad inglesa, que sufrió este verano un accidente de tráfico en Ibiza a principios de septiembre, ha relatado los hechos así como las secuelas del mismo en un diario británico, y ha asegurado que su hijo tiene "suerte de estar vivo" después de que parte de su cuero cabelludo fuera arrancado del cráneo.

Según publica The Echo, Vincent Brodie, de 30 años, natural de la ciudad inglesa de Warrington y conductor de camiones, resultó gravemente herido cuando un coche de alquiler en el que viajaba se estrelló y dio tres vueltas de campana en la carretera de Sant Antoni pocas horas después de su llegada a la isla el pasado 8 de septiembre.

Mientras que los demás pasajeros sólo sufrieron heridas leves, Vincent Brodie, que estaba sentado en el asiento del pasajero delantero, sufrió una enorme laceración en el brazo derecho y un desgarro en una arteria en el muslo que puso en peligro su vida.

Brodie fue llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento y necesitó tres operaciones para reparar el cuero cabelludo arrancado mediante injertos de piel.

Su madre, Sarah, voló a Ibiza el día después del siniestro. "No recuerdo haber llegado allí. Estaba en modo de pánico total. Estaba pensando que podía llegar allí y que él iba a estar muerto", asegura la mujer a The Echo, "seguí pensando que no podía estar vivo con el trauma que había tenido".

"No podía esperar para llevarlo a casa

"Estaba hecho pedazos. No podía creer lo mal que se le veía, acostado en la cama con tanto dolor en la cabeza. No podía esperar para llevarlo a casa", asegura la progenitora.

Vincent, que se gana la vida conduciendo, pudo volar por fin la semana pasada y fue llevado directamente al Hospital Whiston, donde está esperando una nueva cirugía plástica y sigue sin poder trabajar, informa The Echo.

Mientras tanto, Sarah dice que ha estado tratando desesperadamente de ponerse en contacto con Europcar, la empresa que alquiló el Audi en el que viajaba su hijo, ya que afirma que los airbags no se desplegaron cuando el coche chocó con otro vehículo en la carretera.

"Simplemente no entiendo por qué los airbags no se desplegaron. No tengo ni idea. Ningún airbag se activó", lamenta.

Agradecimiento

"No puedo agradecerles lo suficiente a los médicos de Ibiza. Pero Vincent tiene lesiones en la cabeza de por vida. Tiene tinnitus en el oído, su ansiedad está por las nubes, no trabaja. Tiene miedo de perder su apartamento porque no puede pagar el alquiler de 500 libras al mes", explica la mujer.

"Tuve que pedir dinero prestado para volar de ida y vuelta. Vincent es el pequeño de la familia y el único varón. Todos en la familia nos hemos visto visto afectados por esto. No es sólo un accidente estúpido con unos cuantos puntos, es que la vida le ha cambiado por completo. "No sé cómo se recuperará", dice.

Un portavoz de la empresa de alquiler de coches asegura al medio británico que "Europcar está cooperando plenamente con las autoridades locales y como se trata de una investigación en curso no puede proporcionar más información en este momento"".