Con la audacia propia de la juventud, Artal Mayans se enfrenta a esta entrevista sin tapujos y sin cálculos. Conseller independiente en el gobierno insular de Sa Unió con un 90% de dedicación, aporta a su conselleria la energía de sus 29 años, su formación académica en Administración de Empresas y Economía y mucha experiencia en el sector turístico y empresarial de la isla por su trabajo en el negocio familiar de alquiler de vehículos.

¿Por qué una persona joven y con muchas inquietudes decide meterse en el mundo de la política? ¿Es usted un valiente o un kamikaze?

Soy una persona a la que no le gusta quedarse en la queja,me gusta involucrarme. Desde fuera, yo veía cosas que se podían mejorar, veía que Formentera estaba tomando un rumbo que no me parecía el adecuado.Me di cuenta de que, especialmente hoy en día, todo tiene que ver con la política. Antes sembrabas cuatro patatas y al final del día te ibas a casa y lo que hicieran los políticos no te afectaba tanto. Ahora todo está relacionado con este mundo y desde dentro, aunque los problemas siguen, al menos yo tengo una mano en el volante.

Con el poco tiempo que lleva en el cargo, ¿ya se ha chocado contra la realidad, se ha dado cuenta de sus limitaciones a la hora de actuar?

Es verdad que hay algunas limitaciones en política, pero a veces son impuestas por lo que los demás puedan pensar de lo que haces, para no quedar mal. Pero si tú enfocas tus decisiones a contentar al conjunto de la población y a hacer un bien, pues eso es lo que vale.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido, para mal, de la forma de funcionar del Consell hasta ahora?

El gasto interno es un completo descontrol. Se compran cosas sin ningún tipo de control porque el que paga es otro. Está claro que esto no es una empresa privada en la que tienen que primar los beneficios económicos, pero cuando te metes en un proyecto tienes que creer firmemente en él y plantear el gasto de la manera más eficiente, que no eficaz, sobre todo cuando el dinero no es tuyo sino de los contribuyentes.

Usted es el responsable de una faceta tan importante para la isla como es el turismo. ¿Cómo se ha encontrado este departamento y cuáles serían los puntos negros detectados a primera vista?

Solo hace falta salir a la calle para darse cuenta de cómo está la situación. Por primera vez desde hace años puedes encontrar alojamiento para toda una semana en la isla a estas alturas de la temporada y esto habla por sí mismo.

¿Y cuál sería la causa, según usted?

Creo que se han limitado los esfuerzos a atraer exclusivamente a un turismo familiar y nacional, especialmente tras la pandemia. No es que eso sea negativo, es que si pones todos los huevos en el mismo cesto y se rompe el cesto... A pesar de las limitaciones que tiene Formentera por motivos de espacio, debemos ser capaces de acoger diferentes nichos de mercado por si falla alguno. La diversificación con control es muy importante y hay muchos tipos de turismo que podrían tener su lugar aquí: turismo deportivo, de ocio juvenil, enfocado al mundo asiático o incluso empresarial y de congresos

Son habituales las quejas por parte de los visitantes por los elevados precios de la oferta turística, sobre todo respecto a la calidad que se recibe a cambio. ¿Qué pueden hacer las instituciones para mejorar esta opinión?

Sobre el tema precios, que pueden considerarse elevados pero solo según con qué lo comparas, no podemos hacer nada, los precios los regula el mercado. Respecto a la calidad de la oferta, sí se pueden tomar medidas, como la instalación de baños en las playas, mejoras en las infraestructuras, en la limpieza de la isla a todos los nivelesy en los servicios de información y orientación turística. Vamos a trabajar en este sentido desde ya.

Otro tema de gran importancia en el día a día de la isla también está bajo su control: el acceso a la vivienda.

El problema de la vivienda en Formentera es endémico y siempre estará presente en nuestro modelo de isla. Tenemos unas limitaciones geográficas y medioambientales que nos obligan a limitar el crecimiento urbanístico para no perder uno de los principales atractivos que tenemos. La solución pasa por reorganizar a la gente: trabajadores, residentes y turistas, pero sin construir más. Un problema añadido es que nos encontramos limitados por las medidas del anterior equipo de gobierno. Se hablaba mucho de políticas valientes pero para no perder votos se concedieron licencias turísticas y urbanísticas a diestro y siniestro y no se modificó el Plan Territorial Insular de 2010. Una buena gestión hubiese conllevado la limitación de las plazas y la regulación más eficiente de su explotación turística. Por nuestra parte, queremos dar un aviso de que, a partir de ahora, la comercialización irregular o no reglada de estancias turísticas empezará a estar más controlada.

El precio de la escasa oferta habitacional también supone un impedimento a la hora de plantearse un trabajo o una vida en Formentera.

En cuanto a los precios de la vivienda, nos encontramos con la misma problemática que con los de la oferta turística: el sector privado es el que posee la mayor parte de la vivienda disponible y es libre de hacer con ella lo que quiera dentro de una normativa. Nuestro trabajo desde el Consell no es ni acabar con el libre mercado ni iniciar una etapa de masificación urbanística, sino más bien fomentar que estos agentes privados se sientan cómodos liberando su vivienda hacia el mercado y no poniendo trabajas y preocupaciones que los limiten todavía más.

Para terminar, ¿cuáles son los principales objetivos en el área de Innovación de su conselleria?

Desde fuera no lo parece, pero es un sector de gran importancia y supone mucho trabajo. Por ejemplo, el tema de la cobertura móvil en la isla se lleva desde aquí. Una cosa buena que hizo el equipo de gobierno anterior, de las pocas, es iniciar una analítica con una empresa especializada para localizar las fallas de cobertura telefónica y así poder aportar un argumento más solido a la hora de hablar con las teleoperadoras para exigirles mejoras.