Medalla de Oro a Manuel Ramón Mas, el artífice musical de Ibiza

«Cuando me lo comunicó el señor alcalde por teléfono no me lo podía creer y me quedé tan emocionado que no sabía qué decir. Lo primero que me vino a la cabeza fue la alegría de mi mujer y de mis hijos, y la alegría que habrían tenido mis padres. Hoy la tendrán allá donde se encuentren». Con estas palabras comenzó anoche su discurso un emocionado Manuel Ramón Mas (Buñol, 1938) después de que le entregasen la Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza, en una gala que se celebró en el Claustro del Ayuntamiento, en Dalt Vila.

En los 23 años que el músico valenciano estuvo al volante del Patronato de Música de Ibiza, fue promotor y director de la Banda y la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, director de la Escuela Municipal de Música y profesor ocasional de este centro cuando la ocasión lo requería. Con este galardón, el Consistorio le reconoce todo su trabajo por la dinamización de la actividad musical en Ibiza, a pesar de que en un primer momento el premiado no entendió muy bien el porqué: «Cuando desde el Ayuntamiento de Ibiza nos pusimos en contacto con Ramón Mas para comunicarle la decisión de concederle este año la Medalla de Oro, respondió, extrañado, ¿por qué a mí?», contó, a modo de anécdota, el alcalde, Rafael Triguero, durante su discurso en el Claustro. El jefe del gobierno local lo explicó: «Bien, Manolo [como le llaman en su círculo], el Ayuntamiento te concede su máxima distinción por tu pasión por Ibiza y por la música; por tus 23 años de dirección del Patronato llenándolo de actividad y de ilusión, por ser artífice de la mayor eclosión musical de la historia de esta ciudad, por tu profesionalidad, por tu calidad humana». «Como familia, lo recibimos con muchísima alegría y emoción. Cuando se lo comunicaron, estuvo muy sorprendido y no nos lo esperábamos», explicó a este diario David Ramón Palerm, hijo del músico. Tras el alcalde intervino Pere Prieto, profesor de Música, saxofonista y miembro de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, quien, conocedor del premiado, hizo un repaso a su trayectoria, contando algunas anécdotas mientras que en una pantalla, sobre el escenario, se iban mostrando imágenes de Manuel Ramón en diferentes momentos de su vida, en algunos casos con su mujer y otros familiares y allegados. A modo de ejemplo, Prieto explicó que, los sábados, tras los conciertos, al acabar solía decir: «El martes, ensayo», evidenciando así el carácter infatigable del músico, que siempre se volcó de lleno con su trabajo. De hecho, con esta expresión acabaron sus discursos tanto Prieto como el propio galardonado, que tras recibir la medalla de oro y el correspondiente diploma consiguió poner en pie a todo el Claustro. En el recinto estaban presentes los presidentes de los consells insulares de Ibiza y Formentera, Vicent Marí y Llorenç Córdoba; el portavoz del Govern balear, el ibicenco Toni Costa; así como otros representantes políticos y el obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas. Sobre el escenario se sentaron muchos de los ediles del equipo de gobierno y de la oposición. El premiado destaca los agradecimientos a su mujer, sus tres hijos y sus compañeros del mundo de la música Cuando la lógica emoción del momento le permitió a Manuel Ramón comenzar a hablar en el atril, dijo que iba a hablar desde un punto de vista más personal. Así, relató cómo fueron sus inicios en el mundo de la música, siendo tan sólo un niño:«Tuve la suerte de nacer en Buñol, Valencia, con unos padres maravillosos y una familia igual. A los 7 años tuve la fortuna de empezar a estudiar música en la Sociedad musical ‘La Armónica’. A los 12 años cuando ya estudiaba clarinete, el clarinete solista era un señor labrador, el ‘Tío Matías’. Tocaba como los ángeles». Anoche aseguró que eso le animó a querer tocar como él: «Cuando lo veía tocar con aquellas manos rudas de la tierra yo pensaba que tocaba así por tener las manos con restos de tierra. Yo quería tocar como él y me ensuciaba las manos para ver si ese era el motivo por el que el ‘Tío Matías’ tocaba tan bien». Ya en la adolescencia, con 16 años, al músico valenciano le pusieron de solista junto a él. Su amor por la música «había empezado». A los 7 años tuve la fortuna de empezar a estudiar música en la Sociedad musical ‘La Armónica’. Manuel Ramón Mas En este punto del discurso, no era difícil encontrar caras emocionadas en las primeras filas, donde se colocaron los hijos y otros familiares del Medalla de Oro 2023. A medida que iba explicando su historia y mostrando su corazón, Ramón se iba ganando la complicidad de los allí presentes y, de hecho, los concejales iban sonriendo y mirándole con cariño, especialmente cuando habló de cómo conoció a su mujer, Elena Palerm: «Al verla me dije, ¡qué guapa es! Fue la primera muchacha con la que bailé en Ibiza. Al juntar nuestros cuerpos bailando, nuestros corazones algo se dijeron entre sí». Cuando se hizo cargo de la dirección del Patronato de Música, contó con el apoyo de Gilberto Tur, Domingo Igea y Juan Antonio Torres y más adelante con Ana Corona. Estos fueron sólo algunos de los muchos agradecimientos que Ramón pronunció ayer. Con palabras cariñosas para todos ellos, quedó bien claro que para quienes le han conocido es mucho más que un músico o un director. De hecho, la sorpresa de la noche fue la actuación del Cor Ciutat d’Eivissa, que interpretó ‘Marino y Pescador’, una composición del premiado. También demostraron su talento la violinista Laura Boned y el pianista Miguel San Miguel. Manuel Ramón Mas se emociona antes de comenzar su discurso y el Claustro rompe en aplausos Asimismo, el alcalde destacó el potencial de la música e indicó que el resto de personas que han formado parte del Patronato y lo han sentido como suyo, también merecen un agradecimiento por parte de la ciudad. Con todo, Triguero concluyó sus palabras (fue combinando el catalán con el castellano) dirigiéndose con la mirada al protagonista de la noche: «Mereces formar parte de los ilustres de Ibiza, porque si no hubieras existido, tendríamos que haberte inventado». «Eres la pieza musical que cualquier compositor querría crear», remató. Este premio es por ser artífice de la mayor eclosión musical de la ciudad Rafael Triguero - Alcalde de Ibiza La trayectoria de Ramón Mas al frente del Patronato de Música de Ibiza comenzó partir del año 1990. Aquella fue la segunda ocasión en la que se estableció en la isla. Y es que la primera vez que vino a vivir aquí fue en diciembre de 1958, destinado al Regimiento Teruel 48 como sargento músico con la especialidad de clarinete. Pero tres años después se marchó de la isla. Su regreso a Ibiza A modo de anécdota, hace unos pocos días contó en una entrevista para este diario que a los diez días de llegar a la isla, «el 6 de enero de 1959», conoció a la que hoy es su mujer, con la que lleva 60 años casado. Fue gracias al también músico militar Gilberto Tur Riera, amigo de Ramón Mas, y que dirigió la Orquesta Juvenil Pro Música. Según contó a este rotativo, a Tur le debe el haber regresado a las Pitiusas en los 90 para ponerse al frente del Patronato de Música de Ibiza. Esto se debe a que en 1984 desapareció la antigua banda municipal de música y en 1986 el Ayuntamiento de la ciudad creó el Patronato. «Gilberto, cada vez que yo estaba de vacaciones en la isla, me insistía para que me hiciera cargo de esta entidad y al final me convenció». Ramón entonces se encontraba en Zaragoza, pero solicitó la reserva transitoria en el Ejército para poder regresar a esta isla: «Cuando me la concedieron, el 2 de agosto de 1990, la junta rectora del Patronato de Música de Ibiza aprobó mi nombramiento como director». El acto comenzó a las 21.30 horas, con media hora de retraso, y no por impuntualidad del premiado y su familia. En el programa se indicaba la participación de una colla en la misa de las 19 horas, pero no que después habría una ballada en el mirador del Ayuntamiento que se celebró poco antes de iniciarse la entrega de la Medalla de Oro. Además, tras el acto en el Claustro, hubo un piscolabis, que tuvo lugar justo cuando comenzaba el concierto de la cantante Pastora Soler (sobre las 22.30 horas) en el Parque Reina Sofía debido al mencionado retraso de la gala de la Medalla de Oro.