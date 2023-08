Manuel Ramón Mas recibirá hoy sábado 5 de agosto la Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza en el acto que acogerá el claustro del Ayuntamiento a las 21 horas.

«Manuel Ramón Mas es una figura clave para entender el gran desarrollo de la enseñanza y la actividad musical en la ciudad de Ibiza en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Su influencia, ligada a su función como director del Patronato Municipal de Música de la ciudad durante 23 años (1990-2013) se puede constatar a partir de una triple dimensión: como director de la Banda Ciutat d’Ibiza, como impulsor de la Escuela del Patronato de Música de Ibiza y como dinamizador cultural, favoreciendo la creación de otras agrupaciones musicales», ha valorado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez.

Manuel Ramón Mas llegó por primera vez a la isla en diciembre de 1958, destinado al Regimiento Teruel 48 como sargento músico con la especialidad de clarinete y se fue en 1961, cuando desapareció la plaza que ocupaba. Durante su estancia en la isla conoció a Gilberto Tur Riera, también músico militar, quien dirigió la Orquesta Juvenil Pro Música, y a quien le debe haber regresado a las Pitiusas en los 90 para ponerse al frente del Patronato.

«En 1986 el Ayuntamiento de Ibiza creó el Patronato de Música. Gilberto, cada vez que yo estaba de vacaciones en la isla, me insistía para que me hiciera cargo de esta entidad y al final me convenció. Pedí la reserva transitoria en el Ejército para poder regresar a Ibiza y cuando me la concedieron, el 2 de agosto de 1990, la junta rectora del Patronato de Música de Ibiza aprobó mi nombramiento como director». «Me puse a trabajar a tope, con una ilusión enorme, como si formara parte de mi persona o de mi familia», relata Manuel Ramón Mas en una entrevista concedida a Diario de Ibiza.